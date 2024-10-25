Ждать ли перелома в войне: Пентагон увидел знак "отчаяния" Путина

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Кравцев Сергей
Возможное участие северокорейских войск в войне против Украины говорит об отчаянии путинского режима. Это повлияет на союзников в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделала заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.
Пентагон. Фото: из открытых источников
Чиновница повторила тезис о том, что США известно об отправке около трех тысяч солдат КНДР в Россию, но Пентагон не знает, что они там делают и какая истинная цель их переброски в Россию.
Как заявила спикер Минобороны США, если солдаты Северной Кореи вступят в бой, это будет свидетельствовать о том, что российский диктатор Владимир Путин не достиг своих стратегических целей на поле боя.
По ее словам, если войска КНДР присоединятся к войне против Украины, это дестабилизирует Индо-Тихоокеанский регион.
В то же время в Пентагоне отказались комментировать, прибегнут ли США к прямым военным действиям, если войска КНДР вступят в войну в Украине.
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