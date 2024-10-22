Ждать ли миротворцев в Украине: почему раскачивают эту тему

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Кравцев Сергей
Государства Евросоюза могут всерьез поднять вопрос отправки европейских миротворцев в Украину. Об этом пишет издание "Politico". В частности, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис намекнул, если информация о помощи России от КНДР солдатами подтвердится, то Западу вполне может придется вернуться к "европейским сапогам на украинской земле". Также обращает на себя внимание заявление министра обороны Франции Себастьяна Лекорню о том, что Европа продолжает обсуждать план победы президента Владимира Зеленского. В частности, Париж считает важным рассмотрение вопроса размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины. Может ли Европа созреть до того, чтобы разместить миротворцев на территории Украины? Почему эти темы начали снова поднимать наши партнеры? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Миротворцы в Украине
Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов считает, что отправка миротворцев из стран Евросоюза в Украину возможна только после окончания войны с россией.
Он добавляет, поэтому любые решения ООН будут заблокированы россией в Совбезе ООН. А самостоятельной миссией они не приедут именно потому что будут рассматриваться в качестве солдат НАТО. Германия, Австрия, Венгрия, Словакия на это не пойдут. Да и Администрация Байдена тоже не рискнет.
Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак обратил внимание, что по поводу отправки европейских солдат в Украину, даже не для ведения боевых действий, говорилось еще полгода назад, когда президент Франции Макрон говорил, что он готов отправить своих солдат. Его тогда несколько раз переспрашивали, действительно ли он это планирует или может он просто оговорился. Однако французский лидер на это отвечал, что действительно это его решение и Франция готова приступить к его реализации.
Иван Ступак предполагает, что на французов надавили из Белого дома, посоветовали отказаться от этой идеи, потому что это приведет к эскалации.
Иван Ступак отмечает, что в целом идея отправить военных стран НАТО не на линию разграничения, а на границу с тем же Приднестровьем или на границу с Беларусью – идея неплохая, но возникает вопрос: решатся ли на это союзники? Пока получается так, что не решатся.
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