Ждать ли миротворцев в Украине: почему раскачивают эту тему

Государства Евросоюза могут всерьез поднять вопрос отправки европейских миротворцев в Украину. Об этом пишет издание "Politico". В частности, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис намекнул, если информация о помощи России от КНДР солдатами подтвердится, то Западу вполне может придется вернуться к "европейским сапогам на украинской земле". Также обращает на себя внимание заявление министра обороны Франции Себастьяна Лекорню о том, что Европа продолжает обсуждать план победы президента Владимира Зеленского. В частности, Париж считает важным рассмотрение вопроса размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины. Может ли Европа созреть до того, чтобы разместить миротворцев на территории Украины? Почему эти темы начали снова поднимать наши партнеры? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Миротворцы в Украине

Любые решения ООН по отправке миротворцев будут заблокированы россией в Совбезе ООН

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов считает, что отправка миротворцев из стран Евросоюза в Украину возможна только после окончания войны с россией.

"К сожалению, этот факт не подлежит сомнению, а дискуссии вокруг "возможной отправки" просто политические маневры. И останутся на уровне разговоров. Просто потому что присутствие военных из стран НАТО даже в статусе миротворцев в любой момент может привести к их боестолкновению с российской армией. Или гибели в результате российского обстрела. И такое развитие событий может, по мнению властей этих стран, стать прямым конфликтом НАТО и россии. Именно этого очень боятся в Европе и в Москве тоже", – говорит Кирилл Сазонов.

Он добавляет, поэтому любые решения ООН будут заблокированы россией в Совбезе ООН. А самостоятельной миссией они не приедут именно потому что будут рассматриваться в качестве солдат НАТО. Германия, Австрия, Венгрия, Словакия на это не пойдут. Да и Администрация Байдена тоже не рискнет.

"Единственный вариант появления военных из стран Европы в Украине – контроль над западными украинскими границами. Чтобы освободить украинских пограничников от этой работы для участия в боевых действиях", – заявил политолог.

Союзники не решатся на отправку войск в Украину

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак обратил внимание, что по поводу отправки европейских солдат в Украину, даже не для ведения боевых действий, говорилось еще полгода назад, когда президент Франции Макрон говорил, что он готов отправить своих солдат. Его тогда несколько раз переспрашивали, действительно ли он это планирует или может он просто оговорился. Однако французский лидер на это отвечал, что действительно это его решение и Франция готова приступить к его реализации.

"Тогда еще активно размышляли, куда французские войска могут перебросить. Говорили, что они могут появиться на границе с Беларусью. Там разместятся для того, чтобы высвободить часть наших военных. Однако, буквально через несколько недель вся эта идея исчезла с радаров, а впоследствии и вообще испарилась. Это некая одна составляющая", – отметил эксперт.

Иван Ступак предполагает, что на французов надавили из Белого дома, посоветовали отказаться от этой идеи, потому что это приведет к эскалации.

"Потом вспомните моменты, когда НАТО отказывается сбивать в своем воздушном пространстве российские ракеты и "шахеды". И снова здесь торчат уши Соединенных Штатов. Они отказываются от эскалации. Поэтому пока, как мне кажется, никто из участников НАТО не решится отправить в Украину свои войска, какие-либо подразделения без согласования с США, потому что никто не хочет ссориться с большим экономическим, военным, техническим союзником, ради Украины. И, в принципе, россияне довольно удачное время выбрали, когда сейчас США погружены в политическую предвыборную турбулентность. Вашингтону нет дела ни к чему, кроме своих выборов. И, возможно, до января никаких серьезных политических решений не будет принято. Пока не состоится инаугурация нового президента или президентки", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Иван Ступак отмечает, что в целом идея отправить военных стран НАТО не на линию разграничения, а на границу с тем же Приднестровьем или на границу с Беларусью – идея неплохая, но возникает вопрос: решатся ли на это союзники? Пока получается так, что не решатся.

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