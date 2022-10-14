Зерновой коридор под угрозой: Россия выставила ультиматум ООН

Российское руководство готово отказаться от возобновления соглашения о зерновом коридоре уже в ноябре, если ее требования к ООН не будут рассмотрены. Как сообщил в интервью Reuters постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов, Москва направила письмо с перечнем жалоб генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Зерно. Фото: из открытых источников

Официальные лица ООН должны совершить визит в Москву в воскресенье, 16 октября. От того, как пройдут переговоры и будет зависеть, удастся ли продлить действие соглашения или нет.

"Если мы увидим, что с российской стороны соглашения – экспорта российского зерна и удобрений – ничего не происходит, тогда извините, нам придется взглянуть на это по-другому", – сказал Гатилов.

Вместе с тем, дипломат, сказал, что пока что не может огласить весь перечень требований и предоставить копию письма, потому как переговоры еще не состоялись и рано обсуждать все нюансы.

Напомним, 22 июля в Стамбуле (Турция) было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

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