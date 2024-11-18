«Зеленый свет» на дальнобойные удары по РФ: что заявил Китай

Китай призывает к скорейшему прекращению огня в Украине, поскольку это отвечает интересам всех сторон. Заявление прозвучало на фоне разрешения США использовать Украиной дальнобойные ракеты для ударов по российским военным объектам. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Jakarta Post".

Китай. Фото: из открытых источников

"Скорейшее прекращение огня и политическое решение отвечают интересам всех сторон" — заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь.

Дипломат подчеркнул, что на данном этапе "самое срочное — это способствовать скорейшему охлаждению ситуации". В то же время Линь подчеркнул, что Китай будет сохранять нейтралитет.

По его словам, Пекин "всегда поощрял и поддерживал все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса", и готов играть "конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса".

"Китай никогда не предоставлял летальное оружие сторонам в конфликте и строго контролировал экспорт военных и двойных технологий", — отметил Линь, призвав "не строить догадок и не клеветать на Китай без фактической основы".

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