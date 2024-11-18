Изменит ли разрешение США для Украины на удары ракетами по РФ ход войны: прогноз ISW

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Кравцев Сергей
После длительных дискуссий Белый дом таки дал добро украинским военным наносить удары баллистическими ракетами ATACMS по объектам РФ и Северной Кореи только в Курской области. Пока это ограничение существенно не изменит общий ход войны. Как передает портал "Комментарии", говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Удары по России. Фото: из открытых источников
Отмечается, что американские официальные лица заявили, что частичная отмена ограничений имеет целью создать "специфический и ограниченный" эффект на поле боя и существенно не изменит ход войны. Однако в Институте не исключают, что со временем это разрешение могут расширить на другие регионы страны-агрессора.
Впрочем, отметили в ISW, нынешнее разрешение для атак только в Курской области, не полностью лишает российские войска убежища на своей территории, поскольку сотни военных объектов остаются в пределах досягаемости ЗРК HIMARS в других приграничных регионах России.
В Институте отметили, что, если западные лидеры будут продолжать ограничивать способность Украины защищать себя, путинский режим со своей армией буде получать выгоду от любого частичного ограничения.
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Также издание "Комментарии" сообщало – страна-агрессор постоянно получает возможность подготовиться к действиям ВСУ, поскольку западные союзники и сами украинцы заранее анонсируют эти действия. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Телеграмм сделал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.
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