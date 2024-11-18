После длительных дискуссий Белый дом таки дал добро украинским военным наносить удары баллистическими ракетами ATACMS по объектам РФ и Северной Кореи только в Курской области. Пока это ограничение существенно не изменит общий ход войны. Как передает портал "Комментарии", говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Удары по России. Фото: из открытых источников

Отмечается, что американские официальные лица заявили, что частичная отмена ограничений имеет целью создать "специфический и ограниченный" эффект на поле боя и существенно не изменит ход войны. Однако в Институте не исключают, что со временем это разрешение могут расширить на другие регионы страны-агрессора.

Впрочем, отметили в ISW, нынешнее разрешение для атак только в Курской области, не полностью лишает российские войска убежища на своей территории, поскольку сотни военных объектов остаются в пределах досягаемости ЗРК HIMARS в других приграничных регионах России.

В Институте отметили, что, если западные лидеры будут продолжать ограничивать способность Украины защищать себя, путинский режим со своей армией буде получать выгоду от любого частичного ограничения.

"США должны позволить Украине наносить удары по всем законным военным целям в оперативном и глубоком тылу России в пределах досягаемости предоставленного США оружия, а не только по расположенным в Курской области", — считают в ISW.

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Также издание "Комментарии" сообщало – страна-агрессор постоянно получает возможность подготовиться к действиям ВСУ, поскольку западные союзники и сами украинцы заранее анонсируют эти действия. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Телеграмм сделал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.



