Страна-агрессор постоянно получает возможность подготовиться к действиям ВСУ, поскольку западные союзники и сами украинцы заранее анонсируют эти действия. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Телеграмм сделал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Максим Жорин. Фото: из открытых источников

Военный подчеркнул, что успех любой военной операции в определенной степени зависит от того, насколько она неожиданна для врага. Однако в российско-украинской войне эту аксиому "принципиально все игнорируют".

"Решение о разрешении Украины бить по территории РФ западным оружием должно быть сюрпризом для противника. Но мы уже привычно обсуждаем это публично – как и контрнаступление, как и еще кучу вопросов, которые нельзя разглашать. Благодаря этому у врага всегда есть возможность подготовиться", – написал Максим Жорин.

Военный одобрительно отозвался о предоставлении Украине разрешения избивать западными ракетами по РФ, но обратил внимание, что это произошло поздно. К тому же, подчеркивает Жорин, удивляет, как Запад анонсирует такие удары, даря России еще лучше подготовиться к ним.

Читайте на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден снял некоторые ограничения на использование дальнобойного оружия для Украины. Как сообщает The New York Times, Джо Байден разрешил Украине использовать ATACMS для ударов по Курской области, на территории России.

За два месяца до окончания своего президентства Джо Байден впервые разрешил украинским военным избивать по территории России дальнобойными ракетами ATACMS. Как сообщили официальные лица США в NYT, вероятнее всего ATACMS будет использован для ударов по российским и северокорейским войскам в Курской области.

Американские чиновники указывают, что изменение политики США стало ответом России, который привлек к войне против Украины войска КНДР.

Также издание "Комментарии" сообщало – не только США: еще две страны разрешили избивать западное оружие по России.