Зеленскому и компании поставили резкий ультиматум: страна на грани пропасти, денег нет



















Украина может столкнуться с серьезными проблемами бюджетного финансирования, если власти и парламент не выполнят договоренности с международными партнерами. Такую оценку высказал политический эксперт Борислав Береза, комментируя заявления министра финансов Сергея Марченко о необходимости срочного принятия ряда законов.

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Береза трактует слова главы Минфина как сигнал о критической зависимости бюджета от внешней поддержки и накопления внутренних проблем.

"Мы дошли до предела. Денег нет. Могут остановиться выплаты соцвыплат и зарплат. Депутаты должны немедленно принять законы, требуемые партнерами для финансирования", — так Береза перевел главное содержание предупреждения Марченко.

Политический эксперт возлагает значительную часть ответственности на президента Владимира Зеленского и его команду, хотя признает, что парламент также несет ответственность за принятые или отложенные решения.

"Депутаты тоже виноваты, потому что они потакали Зеленскому, потому что они молчали, когда все происходило, потому что они забыли о своей субъектности", — заявил Береза.

По его словам, проблема значительно шире возможных задержек пенсий или зарплат бюджетникам. В случае сокращения международной помощи под давлением может оказаться и финансирование оборонных нужд.

"Денег не будет не только на пенсии, не только на выплаты госслужащим, врачам и учителям, не только правоохранителям. Денег не будет на войну", — подчеркнул эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал , что политолог Игорь Чаленко критически оценил возможность длительной заграничной поездки президента Владимира Зеленского в сентябре. По его словам, несколькодневное или даже десятидневное отсутствие главы государства могло бы вызвать вопросы на фоне внутренних проблем, требующих политических решений.