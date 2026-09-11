logo_ukra

BTC/USD

76971

ETH/USD

2456.43

USD/UAH

44.55

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Зеленському і компанії поставили різкий ультиматум: країна на межі прірви, грошей немає
commentss НОВИНИ Всі новини

Зеленському і компанії поставили різкий ультиматум: країна на межі прірви, грошей немає

Політичний експерт Борислав Береза заявив, що затримка реформ і виконання умов міжнародних партнерів може створити серйозні ризики для бюджетного фінансування

11 вересня 2026, 13:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена








Україна може зіткнутися з серйозними проблемами бюджетного фінансування, якщо влада та парламент не виконають домовленості з міжнародними партнерами. Таку оцінку висловив політичний експерт Борислав Береза, коментуючи заяви міністра фінансів Сергія Марченка про необхідність термінового ухвалення низки законів.

Зеленському і компанії поставили різкий ультиматум: країна на межі прірви, грошей немає

Фото: з відкритих джерел

Береза трактує слова глави Мінфіну як сигнал про критичну залежність бюджету від зовнішньої підтримки та накопичення внутрішніх проблем.

"Ми дійшли до межі. Грошей немає. Можуть зупинитися виплати соцвиплат та зарплат. Депутати повинні негайно прийняти закони, яких вимагають партнери для фінансування", — так Береза переказав головний зміст попередження Марченка. 

Політичний експерт покладає значну частину відповідальності на президента Володимира Зеленського та його команду, хоча визнає, що парламент також несе відповідальність за ухвалені або відкладені рішення. 

"Депутати теж винні, бо вони потакали Зеленському, бо вони мовчали, коли все відбувалося, бо вони забули про свою суб'єктність", — заявив Береза. 

За його словами, проблема значно ширша за можливі затримки пенсій чи зарплат бюджетникам. У разі скорочення міжнародної допомоги під тиском може опинитися і фінансування оборонних потреб.

"Грошей не буде не тільки на пенсії, не тільки на виплати держслужбовцям, лікарям і вчителям, не тільки правоохоронцям. Грошей не буде на війну", — наголосив експерт. 

Портал "Коментарі" вже писав, що політолог Ігор Чаленко критично оцінив можливість тривалої закордонної поїздки президента Володимира Зеленського у вересні. За його словами, кількаденна або навіть десятиденна відсутність глави держави могла б викликати питання на тлі внутрішніх проблем, які потребують політичних рішень.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=3WbcN6lEfa0
Теги:

Новини

Всі новини