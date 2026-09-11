Зеленському і компанії поставили різкий ультиматум: країна на межі прірви, грошей немає



















Україна може зіткнутися з серйозними проблемами бюджетного фінансування, якщо влада та парламент не виконають домовленості з міжнародними партнерами. Таку оцінку висловив політичний експерт Борислав Береза, коментуючи заяви міністра фінансів Сергія Марченка про необхідність термінового ухвалення низки законів.

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Береза трактує слова глави Мінфіну як сигнал про критичну залежність бюджету від зовнішньої підтримки та накопичення внутрішніх проблем.

"Ми дійшли до межі. Грошей немає. Можуть зупинитися виплати соцвиплат та зарплат. Депутати повинні негайно прийняти закони, яких вимагають партнери для фінансування", — так Береза переказав головний зміст попередження Марченка.

Політичний експерт покладає значну частину відповідальності на президента Володимира Зеленського та його команду, хоча визнає, що парламент також несе відповідальність за ухвалені або відкладені рішення.

"Депутати теж винні, бо вони потакали Зеленському, бо вони мовчали, коли все відбувалося, бо вони забули про свою суб'єктність", — заявив Береза.

За його словами, проблема значно ширша за можливі затримки пенсій чи зарплат бюджетникам. У разі скорочення міжнародної допомоги під тиском може опинитися і фінансування оборонних потреб.

"Грошей не буде не тільки на пенсії, не тільки на виплати держслужбовцям, лікарям і вчителям, не тільки правоохоронцям. Грошей не буде на війну", — наголосив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що політолог Ігор Чаленко критично оцінив можливість тривалої закордонної поїздки президента Володимира Зеленського у вересні. За його словами, кількаденна або навіть десятиденна відсутність глави держави могла б викликати питання на тлі внутрішніх проблем, які потребують політичних рішень.