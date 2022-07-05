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Зеленского просят запретить очное обучение в школах до завершения войны

Петиция к президенту набрала необходимые 25 тысяч голосов

сегодня, 19:05
Автор:

Лиля Воробьева
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Электронное обращение к главе государства Владимиру Зеленскому, чтобы запретить очное обучение во всех учебных заведениях до окончания военного положения уже имеет необходимое количество голосов для рассмотрения — 25 тысяч. Оно подано было 8 июня. Об этом свидетельствуют собранные данные на президентском сайте.

Зеленского просят запретить очное обучение в школах до завершения войны

Некоторые украинцы против возобновления офлайновой учебы до конца войны (фото из открытых источников)

Инициатор этого общественного документа Мария Горшенова обращается с просьбой к президенту ввести запрет очного обучения в учебных заведениях, пока закончатся военные действия.

Общественная активистка в петиции указывает, что не во всех образовательных учреждениях есть бомбоубежища и пути эвакуации. В частности, в некоторых домах узкие коридоры и малые лестничные пролеты. Еще один аргумент – школьники не могут сосредоточиться на обучении после того, как заканчивается воздушная тревога.

Мешает процессу очного обучения, как утверждает инициатор документа, значительная продолжительность воздушных тревог.

"Во время воздушной тревоги нужно немедленно направляться к укрытию. Например, город Киев, 06.06.2022. Воздушная тревога началась в 10:21. Угроза ракетного удара прошла в 13:09 (данную информацию можно проверить в официальном приложении "Киев Цифровой"). Что учащимся делать 2 часа 48 минут в укрытии? Как при этом продолжится учебный процесс? Возможно ли проводить уроки в укрытии для всех учащихся/студентов одновременно?" – задает важный вопрос Мария Горшенева.

Общественный деятель добавляет, что школьникам для очного обучения каждый день в школе нужно иметь ранец, предметы канцелярии, книги, тетради, для онлайн обучения – только понадобится телефон, ноутбук или компьютер.

После того, как собрано необходимое количество подписей, не позднее чем через 3 рабочих дня петицию должны рассмотреть. Процедурный процесс должен быть осуществлен безотлагательно, но не позднее чем через 10 рабочих дней со дня обнародования информации о начале процедуры.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, можно ли будет выбрать форму обучения детей в школах .



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Источник: https://petition.president.gov.ua/petition/145004
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