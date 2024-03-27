Зеленского обвинили во лжи в обеспечении армии дронами. В чем дело

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Ткачик Олеся
Журналист Юрий Бутусов утверждает, что верховный главнокомандующий Владимир Зеленский соврал в вопросе обеспечения армии беспилотниками.
Дроны на фронте
По его словам, три месяца назад Владимир Зеленский пообещал, что военным будет предоставлено 1 млн дронов. Однако, подчеркивает он, на самом деле государство совсем ничего не делает для обеспечения армии fpv-дронами, мавиками, аутелами. Бутусов утверждает, что армия получает от государства лишь 5% дронов, которые затем используют бригады.
По его словам, есть такое впечатление, что якобы украинцев успокаивают заявлениями, при этом занимаются хищением денег, а за результаты передачи дронов в находящиеся на фронте бригады не отвечает никто.
Бутусов не понимает, почему президент не отвечает за свои слова, а министр обороны Рустем Умеров просто отмалчивается. Кроме того, добавил он, нет и парламентского контроля. По его словам, речь идет об обычной нехватке ответственности.
Журналист считает, что представителям власти необходимо ехать на фронт не ради того, чтобы сделать фото, а чтобы решить неотложные проблемы.
По его словам, если центральные власти не умеют руководить, то могли бы передать все деньги бригадам, которые знают, на что их потратить.
"Или верните военных НДФЛ местным общинам с обязательством покупать на эти деньги дроны и РЭБ, хоть будет с кого спросить военным", — добавил журналист.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил , что победу в войне может одержать тот, кто будет иметь преимущество в дронах.
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