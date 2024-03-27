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Зеленского обвинили во лжи в обеспечении армии дронами. В чем дело

Президента Владимира Зеленского обвинили в том, что он соврал, когда пообещал предоставить армии миллион дронов. Как отметил журналист Юрий Бутусов, реально армия получает беспилотников всего 5% от потребностей

сегодня, 12:00
Автор:
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Ткачик Олеся
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Журналист Юрий Бутусов утверждает, что верховный главнокомандующий Владимир Зеленский соврал в вопросе обеспечения армии беспилотниками.

Зеленского обвинили во лжи в обеспечении армии дронами. В чем дело

Дроны на фронте

По его словам, три месяца назад Владимир Зеленский пообещал, что военным будет предоставлено 1 млн дронов. Однако, подчеркивает он, на самом деле государство совсем ничего не делает для обеспечения армии fpv-дронами, мавиками, аутелами. Бутусов утверждает, что армия получает от государства лишь 5% дронов, которые затем используют бригады.

"Минстратегпром заявил, что за два первых месяца 2024 года выпустил 200 тысяч дронов. Где эти дроны – непонятно, войска такого количества fpv от государства не получили"
, – написал в Фейсбуке Бутусов.

По его словам, есть такое впечатление, что якобы украинцев успокаивают заявлениями, при этом занимаются хищением денег, а за результаты передачи дронов в находящиеся на фронте бригады не отвечает никто.

Бутусов не понимает, почему президент не отвечает за свои слова, а министр обороны Рустем Умеров просто отмалчивается. Кроме того, добавил он, нет и парламентского контроля. По его словам, речь идет об обычной нехватке ответственности.

Журналист считает, что представителям власти необходимо ехать на фронт не ради того, чтобы сделать фото, а чтобы решить неотложные проблемы.

"Пока вы там в кабинетах бездарно тратите время и деньги налогоплательщиков, идет война, которую вы совсем не чувствуете"
, – отметил Бутусов.

По его словам, если центральные власти не умеют руководить, то могли бы передать все деньги бригадам, которые знают, на что их потратить.

"Или верните военных НДФЛ местным общинам с обязательством покупать на эти деньги дроны и РЭБ, хоть будет с кого спросить военным", — добавил журналист.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил , что победу в войне может одержать тот, кто будет иметь преимущество в дронах.




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Источник: https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02aza4kBCQibTW2MoW3CiKa7pSJHEqVMbv5cBpU4e1JKrmtknk4osy4ViFKfa7vmREl
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