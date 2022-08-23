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Зеленский жестко отреагировал на предложение оккупантов завезти МАГАТЭ со стороны Крыма

Российская сторона предлагала организовать прибытие миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС со стороны оккупированного Крыма

23 августа 2022, 19:08
Автор:

Лиля Воробьева
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РФ предложила организовать приезд миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС со стороны оккупированного Крыма. Но такое предложение было отклонено. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление Зеленского во время пресс- конференции по итогам саммита Крымской платформы.

Зеленский жестко отреагировал на предложение оккупантов завезти МАГАТЭ со стороны Крыма

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Глава государства заявил, что Украина предложила делегации МАГАТЭ и ООН приехать на объект по маршруту, который бы не нарушал законодательство нашего государства.

"Мы рады, что нас услышали и готовы приехать. Мы готовы сделать коридор на временно оккупированную территорию. Было предложение, чтобы миссия МАГАТЭ заезжала из оккупированного Крыма. Мы сказали, что если так случится, то МАГАТЭ к нам больше не приедет, потому что это нарушение нашего законодательства", — заявил президент Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Джонсон рассказал о планах Путина на Украину . Президент России Владимир Путин не собирается останавливать и планирует захват новых территорий в Украине. Конечная цель российского президента – захват всей страны, как он сделал с Крымом в 2014 году. Борис Джонсон отметил, что, исходя из тех действий, которые проводит Кремль, Путин хочет оккупировать всю Украину, хочет в Украине тот же сценарий, который ему удалось реализовать с Крымом. Поэтому Москва готовит аннексию. Премьер Британии прогнозирует, что впереди предстоит еще один фейковый "референдум". Все это должно подталкивать Запад к единению. Сегодня важно как никогда единственными, потому что в XXI веке цивилизованные страны не могут позволить, чтобы силой оружия можно было смешать границы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TsbMuzOGA-o&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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