Зеленский жестко отреагировал на мирный план Трампа: какой совет дал республиканцам

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что кандидат в президенты США Дональд Трамп во время предвыборной кампании делает политические заявления, в частности, о войне в Украине. Таким образом, он прокомментировал слова экс-президента США о его стремлении завершить войну и предложенный "мирный план", о котором рассказал кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс.

Владимир Зеленский

Как говорит Зеленский, Трамп действительно говорит, что хочет завершить войну, впрочем к этому также стремится и Украина. Однако, подчеркивает президент, главный вопрос: кто возьмет на себя расходы по прекращению войны, сказал он в интервью изданию The New Yorker. При этом Зеленский подчеркнул, что подписанные ранее Минские договоренности позволили россиянам не только не остановить боевые действия, но и вооружиться и укрепить свои позиции на временно оккупированных территориях.

По мнению Зеленского, у Трамп нет реального понимания, как закончить войну в Украине. Он также упомянул, что кандидат в вице-президенты Вэнс выступил с радикальным планом, предусматривающим, что Украина "ради мира" должна отдать РФ свои территории. Такое предложение для Украины неприемлемо, добавил Зеленский.

"Это была бы ужасная идея, если бы человек действительно собирался ее реализовать, заставить Украину взять на себя расходы на прекращение войны, отказавшись от своих территорий. Но это, безусловно, никогда не произойдет. Такой сценарий не имел бы никакой основы в международных нормах, уставе ООН, в правосудии. И это также не обязательно закончит войну.

Зеленский подчеркнул, что в разговорах с Трампом ранее получал положительные сигналы, в том числе по поддержке Украины. Однако он предостерег, что любые попытки "торговать" украинскими территориями могут негативно отразиться на международных отношениях США, в частности с Китаем и странами Ближнего Востока.

Президент также посоветовал Венсу ознакомиться с историей Второй мировой войны, когда уступки по территориям не привели к миру, а лишь повлекли за собой масштабные разрушения и трагедии для многих народов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что предусматривает так называемый мирный план Трампа.



