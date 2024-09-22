Зеленский жестко отреагировал на мирный план Трампа: какой совет дал республиканцам

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Ткачик Олеся
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что кандидат в президенты США Дональд Трамп во время предвыборной кампании делает политические заявления, в частности, о войне в Украине. Таким образом, он прокомментировал слова экс-президента США о его стремлении завершить войну и предложенный "мирный план", о котором рассказал кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс.
Владимир Зеленский
Как говорит Зеленский, Трамп действительно говорит, что хочет завершить войну, впрочем к этому также стремится и Украина. Однако, подчеркивает президент, главный вопрос: кто возьмет на себя расходы по прекращению войны, сказал он в интервью изданию The New Yorker. При этом Зеленский подчеркнул, что подписанные ранее Минские договоренности позволили россиянам не только не остановить боевые действия, но и вооружиться и укрепить свои позиции на временно оккупированных территориях.
По мнению Зеленского, у Трамп нет реального понимания, как закончить войну в Украине. Он также упомянул, что кандидат в вице-президенты Вэнс выступил с радикальным планом, предусматривающим, что Украина "ради мира" должна отдать РФ свои территории. Такое предложение для Украины неприемлемо, добавил Зеленский.
Зеленский подчеркнул, что в разговорах с Трампом ранее получал положительные сигналы, в том числе по поддержке Украины. Однако он предостерег, что любые попытки "торговать" украинскими территориями могут негативно отразиться на международных отношениях США, в частности с Китаем и странами Ближнего Востока.
Президент также посоветовал Венсу ознакомиться с историей Второй мировой войны, когда уступки по территориям не привели к миру, а лишь повлекли за собой масштабные разрушения и трагедии для многих народов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что предусматривает так называемый мирный план Трампа.
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