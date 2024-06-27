Зеленский заявил о будущем Беларуси: что говорит президент

Президент Владимир Зеленский заявил, что Беларусь после освобождения от российской де-факто оккупации имеет право на вступление в Европейский Союз. Это заявление он сделал во время своего выступления на саммите глав ЕС в Брюсселе.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Зеленский подчеркнул, что каждая европейская нация, разделяющая общие европейские ценности, должна иметь возможность стать частью европейской семьи. Он отметил, что это касается не только Украины и Молдовы, но и народов балканских стран, а также выразил уверенность в будущем вступлении Грузии в ЕС. Президент также выразил убеждение, что придет время для Беларуси присоединиться к объединенной Европе.

Зеленский поблагодарил европейское сообщество за одобрение переговорных рамок для Украины и начало переговоров по вступлению страны в ЕС, назвав это историческим выбором Европы. Он также отметил проведение первой межправительственной конференции по ЕС и выразил надежду, что следующие шаги не будут откладываться. Президент завершил свое выступление, отметив эффективность Европы в решении общих задач.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал важное заявление по поводу войны. Во время пресс-конференции с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе глава Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Киев и его партнеры должны разработать совместный план действий по итогам первого Саммита мира и по украинской Формуле мира в течение нескольких месяцев, который бы заставил террористическую Россию уйти. на мир.

Кроме того, президент подчеркнул, что у Украины нет много времени, ведь на фронте погибают многие люди, именно поэтому Киев не заинтересован в том, чтобы война продолжалась в течение многих лет.

