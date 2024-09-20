Зеленский заявил, что Украина действует по плану "Б": каков был план "А"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина движется по плану "Б", который означает, что украинский народ живет и борется в войне против России. Также президент объяснил, каков был план "А".



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен ответил на вопрос о плане "Б", если президент США Джо Байден не поддержит план победы.

"Что касается нашего плана. Мне вчера журналист задал один вопрос и сказал: а что будет, если президент Байден не поддержит ваш план? Есть ли у вас план "Б"? Я откровенно ответил, что мы уже в плане "Б". Мы в нем живем и боремся", – сказал Зеленский.

Президент указал, что Украина как такого плана "А" не имела, однако ее предыдущим планом была попытка не допустить полномасштабного вторжения России.

"План "А" был усилить Украину оружием и превентивно санкционировать РФ, чтобы она боялась даже мнения о полномасштабном вторжении. Поэтому мы уже в этом плане существуем и живем", – пояснил Зеленский.

Владимир Зеленский в сентябре рассказал о плане победы, который он покажет лидеру США Джо Байдену и кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу, а также другим политикам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский раскрыл больше деталей о плане победы и анонсировал события в октябре-декабре 2024 года.



Также "Комментарии" писали о президенте Зеленском, который назвал слабое место Путина, которое заставит российского диктатора пойти на мирные переговоры для окончания войны на украинских условиях.