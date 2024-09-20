Зеленский заявил, что Украина действует по плану "Б": каков был план "А"

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Slava Kot
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина движется по плану "Б", который означает, что украинский народ живет и борется в войне против России. Также президент объяснил, каков был план "А".
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен ответил на вопрос о плане "Б", если президент США Джо Байден не поддержит план победы.
Президент указал, что Украина как такого плана "А" не имела, однако ее предыдущим планом была попытка не допустить полномасштабного вторжения России.
Владимир Зеленский в сентябре рассказал о плане победы, который он покажет лидеру США Джо Байдену и кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу, а также другим политикам.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский раскрыл больше деталей о плане победы и анонсировал события в октябре-декабре 2024 года.
Также "Комментарии" писали о президенте Зеленском, который назвал слабое место Путина, которое заставит российского диктатора пойти на мирные переговоры для окончания войны на украинских условиях.
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