Зеленский заявил, что должно быть с Россией после удара по Сумам

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Недилько Ксения
Россияне ударили по Сумам среди бела дня из реактивной артиллерии. Удар произошел по гражданским людям. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Последствия удара по Сумам. Фото: ГСЧС
"Сейчас идет спасательная операция. Много раненых. По состоянию на данный момент известно о трех погибших. Мои соболезнования родным и близким. Все службы задействованы, чтобы помочь всем пострадавшим.
Известно о по меньшей мере одном неразорвавшемся снаряде РСЗО. Этот снаряд пробил стену комнаты обычной квартиры на 9 этаже. Все, что нужно знать о российском "желании" закончить эту войну", – отметил президент.
По словам Владимира Зеленского, очевидно, что без давления мира, без решительных шагов Соединенных Штатов, Европы и всех имеющих силу в мире Путин не согласится даже на прекращение огня.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром россияне обстреляли Сумы: погибли 3 человека, 16 ранены. В одном из районов города снаряд попал в дорожное покрытие. В результате взрыва загорелся автомобиль, пожар оперативно ликвидировали.
Еще в одном микрорайоне поврежден многоквартирный дом – без масштабных разрушений и возгорания. А также 3 частных дома, складское здание, гараж, 4 автомобиля и одно из зданий больницы. Продолжается обследование территорий.
На месте работают спасатели, медики и полиция.
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