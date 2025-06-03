Зеленский заявил, что должно быть с Россией после удара по Сумам

Россияне ударили по Сумам среди бела дня из реактивной артиллерии. Удар произошел по гражданским людям. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Последствия удара по Сумам. Фото: ГСЧС

"Сейчас идет спасательная операция. Много раненых. По состоянию на данный момент известно о трех погибших. Мои соболезнования родным и близким. Все службы задействованы, чтобы помочь всем пострадавшим. Известно о по меньшей мере одном неразорвавшемся снаряде РСЗО. Этот снаряд пробил стену комнаты обычной квартиры на 9 этаже. Все, что нужно знать о российском "желании" закончить эту войну", – отметил президент.

По словам Владимира Зеленского, очевидно, что без давления мира, без решительных шагов Соединенных Штатов, Европы и всех имеющих силу в мире Путин не согласится даже на прекращение огня.

"Ни дня Россия не прекращает ударов по городам и селам Украины. Каждый день мы теряем своих людей из-за российского террора. Каждый день Россия дает поводы для усиления санкций против нее и увеличения поддержки нашей защиты. И я благодарю всех в мире, кто продвигает именно такую повестку дня: санкции за агрессию и убийства людей, помощь защиты жизни украинцев", – заявил глава украинского государства.





Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром россияне обстреляли Сумы: погибли 3 человека, 16 ранены. В одном из районов города снаряд попал в дорожное покрытие. В результате взрыва загорелся автомобиль, пожар оперативно ликвидировали.

Еще в одном микрорайоне поврежден многоквартирный дом – без масштабных разрушений и возгорания. А также 3 частных дома, складское здание, гараж, 4 автомобиля и одно из зданий больницы. Продолжается обследование территорий.

На месте работают спасатели, медики и полиция.