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Зеленский заявил, что должно быть с Россией после удара по Сумам

Президент сообщил, какие должны быть шаги, чтобы остановить Россию

3 июня 2025, 11:44 comments5199
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Недилько Ксения

Россияне ударили по Сумам среди бела дня из реактивной артиллерии. Удар произошел по гражданским людям. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что должно быть с Россией после удара по Сумам

Последствия удара по Сумам. Фото: ГСЧС

"Сейчас идет спасательная операция. Много раненых. По состоянию на данный момент известно о трех погибших. Мои соболезнования родным и близким. Все службы задействованы, чтобы помочь всем пострадавшим.

Известно о по меньшей мере одном неразорвавшемся снаряде РСЗО. Этот снаряд пробил стену комнаты обычной квартиры на 9 этаже. Все, что нужно знать о российском "желании" закончить эту войну", – отметил президент.

По словам Владимира Зеленского, очевидно, что без давления мира, без решительных шагов Соединенных Штатов, Европы и всех имеющих силу в мире Путин не согласится даже на прекращение огня.

"Ни дня Россия не прекращает ударов по городам и селам Украины. Каждый день мы теряем своих людей из-за российского террора. Каждый день Россия дает поводы для усиления санкций против нее и увеличения поддержки нашей защиты. И я благодарю всех в мире, кто продвигает именно такую повестку дня: санкции за агрессию и убийства людей, помощь защиты жизни украинцев", – заявил глава украинского государства.

Зеленский заявил, что должно быть с Россией после удара по Сумам - фото 2
Зеленский заявил, что должно быть с Россией после удара по Сумам - фото 3
Зеленский заявил, что должно быть с Россией после удара по Сумам - фото 4
Зеленский заявил, что должно быть с Россией после удара по Сумам - фото 5
Зеленский заявил, что должно быть с Россией после удара по Сумам - фото 6
Зеленский заявил, что должно быть с Россией после удара по Сумам - фото 7
Зеленский заявил, что должно быть с Россией после удара по Сумам - фото 8
Зеленский заявил, что должно быть с Россией после удара по Сумам - фото 9


Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня утром россияне обстреляли Сумы: погибли 3 человека, 16 ранены. В одном из районов города снаряд попал в дорожное покрытие. В результате взрыва загорелся автомобиль, пожар оперативно ликвидировали.

Еще в одном микрорайоне поврежден многоквартирный дом – без масштабных разрушений и возгорания. А также 3 частных дома, складское здание, гараж, 4 автомобиля и одно из зданий больницы. Продолжается обследование территорий.

На месте работают спасатели, медики и полиция.



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