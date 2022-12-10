logo

BTC/USD

17191.05

ETH/USD

1272.66

LTC/USD

76.78

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Зеленский взбешен. Президент Украины отдавал самые строгие приказы
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский взбешен. Президент Украины отдавал самые строгие приказы

Президент Украины Владимир Зеленский отдавал строжайшие приказы в первые дни войны, чтобы российские войска не высадились вблизи Киева.

сегодня, 18:40 comments8837
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

В первые часы полномасштабного вторжения России в Украину Владимир Зеленский получил информацию о том, что тысячи российских солдат двигаются в сторону Киева. В этот момент украинский президент отдал строжайшие приказы и просил не проявлять милосердия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на материал издания "TIME", опубликованный по случаю избрания президента Украины человеком года.

Зеленский взбешен. Президент Украины отдавал самые строгие приказы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Издание описывает, что Владимир Зеленский претерпел значительные изменения с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Один из советников президента Алексей Арестович рассказал о трансформации Зеленского.

"Когда-то у него был признак легкости. Быстрые движения, быстрые решения, много разговоров, шуток. А теперь перед вами кто-то вроде великана. Он потерял это актерское качество и превратился в руководителя", — рассказывает Алексею Арестовичу автору материала Саймону Шустеру.

Журналист "TIME" также взял комментарии у другого политика из окружения Зеленского Михаила Подоляка, который рассказал о первых часах Зеленского после нападения России. Подоляк рассказал, что когда президенту Украины сообщили о том, что российская армия хочет с помощью самолетов отправить в Киев своих военных, Владимир Зеленский разозлился и отдал важные приказы.

"Он отдал самый строгий приказ: не проявлять милосердия. Использовать все имеющееся оружие", — рассказывает Михаил Подоляк и добавляет, что никогда не видел таким злым Владимира Зеленского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о сыне президента США, который критикует Зеленского и просит перестать оказывать помощь Украине.

Также "Комментарии" писали о современных системах ПВО, которые просит президент Украины Владимир Зеленский.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://time.com/6239376/%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%96-%d0%b4%d1%83%d1%85-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%97%d0%bd%d0%b8/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!