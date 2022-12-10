Зеленский взбешен. Президент Украины отдавал самые строгие приказы

В первые часы полномасштабного вторжения России в Украину Владимир Зеленский получил информацию о том, что тысячи российских солдат двигаются в сторону Киева. В этот момент украинский президент отдал строжайшие приказы и просил не проявлять милосердия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на материал издания "TIME", опубликованный по случаю избрания президента Украины человеком года.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Издание описывает, что Владимир Зеленский претерпел значительные изменения с момента полномасштабного вторжения России в Украину. Один из советников президента Алексей Арестович рассказал о трансформации Зеленского.

"Когда-то у него был признак легкости. Быстрые движения, быстрые решения, много разговоров, шуток. А теперь перед вами кто-то вроде великана. Он потерял это актерское качество и превратился в руководителя", — рассказывает Алексею Арестовичу автору материала Саймону Шустеру.

Журналист "TIME" также взял комментарии у другого политика из окружения Зеленского Михаила Подоляка, который рассказал о первых часах Зеленского после нападения России. Подоляк рассказал, что когда президенту Украины сообщили о том, что российская армия хочет с помощью самолетов отправить в Киев своих военных, Владимир Зеленский разозлился и отдал важные приказы.

"Он отдал самый строгий приказ: не проявлять милосердия. Использовать все имеющееся оружие", — рассказывает Михаил Подоляк и добавляет, что никогда не видел таким злым Владимира Зеленского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о сыне президента США, который критикует Зеленского и просит перестать оказывать помощь Украине.

Также "Комментарии" писали о современных системах ПВО, которые просит президент Украины Владимир Зеленский.

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