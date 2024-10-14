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Зеленский выступит в Верховной Раде: о чем будет говорить

Президент Украины может на этой неделе представить план победы в парламенте

сегодня, 20:55
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Лиля Воробьева

Президент Украины Владимир Зеленский намерен на этой неделе выступить в Верховной Раде, где может представить план победы Украины. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко в своем Telegram-канале. Выступление Зеленского запланировано на 16 октября.

Зеленский выступит в Верховной Раде: о чем будет говорить

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Очевидно, что только одна причина для этого мероприятия – публичное представление плана победы", – отметил Лещенко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский рассказал, как в Украине можно достичь настоящий мир. Президент Владимир Зеленский заявил, что окончание войны в Украине можно добиться благодаря давлению на Россию. По его словам, этому могут помочь международные партнеры Украины.

Владимир Зеленский во время вечернего обращения за 13 октября рассказал, что Россия усиливает сотрудничество с КНДР, в частности, отправляет своих северокорейских военных на войну в Украину. По словам президента, в таких условиях требуются действия от партнеров Украины.

Кроме того, президент подчеркнул, что окончание войны в Украине может быть достигнуто из-за давления на Российскую Федерацию.

Также "Комментарии" писали о том, что Зеленский после встречи с Шольцом рассказал, что будет победой для Украины . Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. По словам украинского президента, это уже третья встреча и Олафом Шольцом за эту осень, "и, пожалуй, одна из самых важных за все время полномасштабной войны".

Глава Украины отметил, что представил "ключевым друзьям страны" стратегию приближения мира для Украины. По словам Зеленского, это план абсолютно четких и реалистичных шагов, которые могут подтолкнуть всю ситуацию к миру.



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Источник: https://t.me/LeshchenkoS/31742
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