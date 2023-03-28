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Зеленский вручил еще одному городу звание героя

Он сражался весной 2022 года

сегодня, 16:56
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Автор:

Константин Куликов

Во время сегодняшнего визита в Сумскую область президент Владимир Зеленский вручил Ахтырке почетное отличие "города-героя, города-защитника, города-победителя". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на телеграмм-канал главы государства.

Зеленский вручил еще одному городу звание героя

Охтирка

"На Сумщине, в нашей Ахтырке, мы чествуем настоящую казацкую храбрость и несгибаемость наших людей – наших героев, всех украинцев и украинок. Тех, кто сражался здесь за свой город, за свою землю и тем самым за все наше государство – государство Украина. Тех, кто помогал друг другу в Ахтырке, в соседних городах, городках, поселках весной прошлого года и тем самым отвоевал у врага время для многих украинских весен, — заявил глава государства. — Вольных весен!".


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Из-за стратегического расположения Ахтырки ее захват был очень важен для российского командования. В случае захвата Ахтырки для российских оккупационных войск открывался прямой путь на Полтаву и Миргород, через Гадяч на Киев, а также на юг в сторону Харькова.

24 февраля, около 14:00, российские войска вошли в Ахтырку. В городе начались боевые столкновения, оккупанты попали в засаду. Так, по словам очевидцев, в 14.25 российская колонна обстреляла воинскую часть на улице Киевской, но впоследствии была атакована в районе жилого массива "Дачный" из стрелкового оружия и ручных гранатометов украинскими военными и силами территориальной обороны. Вторая колонна была атакована уже за городом. В ходе боевого столкновения на улице Киевской был уничтожен грузовой автомобиль оккупантов с боеприпасами, от взрыва которого уничтожены два частных дома. В результате столкновений на подступах к городу и в городе, оккупанты бросили много боевой и инженерной техники, также враг понес потери в живой силе и отступил. По предварительным данным, только в результате стычек в городе, четверо российских военных были уничтожены, еще четверо взяты в плен. Российские оккупационные войска на протяжении 30 дней обстреливали из тяжелой артиллерии и сбрасывали бомбы на жилые кварталы Ахтырки. Были повреждены и разрушены сотни жилых домов, уничтожены объекты критической инфраструктуры. По предварительным данным, погибли 30 мирных жителей, среди которых семилетний ребенок.

4 марта 2022 года Указом Президента Украины № 164/2022, с целью чествования подвига, массового героизма и стойкости граждан, выявленных в защите своих городов во время отпора вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, городу Ахтырка присвоена почетная награда "Город-герой Украины".

Накануне Владимир Зеленский вручил звание города-героя Херсону.

Между тем, в Польше прокомментировали, что ждет Беларусь, когда там появится ядерное оружие. А в КНДР решили увеличить производство ядерного оружия.



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