Зеленский впервые раскрыл содержание 20 пунктов мирного плана: о чем он говорит и сработает ли

Президент Владимир Зеленский рассказал журналистам о деталях мирного плана, обсуждаемого Украиной, США и Россией уже второй месяц. По его словам, документ состоит из 20 основных пунктов и сопровождается рядом дополнительных соглашений по отдельным направлениям. О чем говорят ключевые пункты плана? Учитывая нынешнюю ситуацию, есть ли вероятность, что Россия примет этот план? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Мирный план для Украины. Фото: из открытых источников

Крайне маловероятно, что Путин примет этот план в предложенной форме.

Эксперт Украинского института политики Ева Антоненко сразу акцентировала, что сам Зеленский описал этот мирный план как рамочный документ с последующими дополнительными соглашениями – то есть документ снова не окончательный.

"Предыдущий рамочный документ насчитывал 28 пунктов, и в процессе его сокращения до 20 пунктов были изъяты положения, вызвавшие наибольшее возражение со стороны Украины и ее западных партнеров. В частности, убрали пункты о признании Крыма, Луганской и Донецкой областей частью России, постоянный нейтральный статус Украины, запрет на вступление в любые военные союзы в будущем, амнистию для российских военных преступников и т.д. Две наиболее чувствительные приоритетные темы в нынешнем документе: территориальный статус/линии после прекращения огня и гарантии безопасности для Украины со стороны США, Европы и других участников коалиции желающих", – отметила эксперт.

Кроме того, добавляет Ева Антоненко, новый план предусматривает создание системы мониторинга выполнения договоренностей, которая могла бы включать в себя международные миссии, технологические средства контроля за движением войск и вооружений, а также согласованные процедуры фиксации нарушений. Эффективность этих гарантий будет напрямую зависеть от готовности западных государств не только подписать соглашения, но и реально применять санкционные, военно-технические и дипломатические инструменты в ответ на возможные нарушения Россией нового режима безопасности. Прописан и прагматический интерес США в управлении и извлечении прибыли от ЗАЭС.

"Неоднозначны выглядит пункт 18 о президентских выборах, по которому "Совет должен наработать и проголосовать механизм, как их можно провести до снятия ограничений военного положения". В таком случае сохранятся все политические ограничения военного положения, включая ограничения на политическую агитацию и свободу слова и собраний. То есть, не будет свободной политической конкуренции, которая крайне важна для неимитационного демократического процесса, создающего соответствующие риски, включая непризнание результата таких выборов", – отметила собеседница портала "Комментарии".

По ее мнению, крайне маловероятно, что Путин примет этот план в предложенной форме, учитывая историю и динамику переговорного процесса. Ведь гарантии безопасности от НАТО и США воспринимаются Москвой как угроза ее стратегическим интересам.

"Совместное управление ЗАЭС и международный мониторинг линии разграничения неприемлемы для РФ, учитывая ее стремление к полному контролю над оккупированными территориями. Да и актуальная внутриполитическая ситуация в России не способствует компромиссам: РФ продолжает риторику "защиты русскоговорящего населения" и демонстрирует готовность к затяжному конфликту. Еще раз подчеркну: перспектива подобных договоров зависит от ситуации на поле боя и политико-экономического потенциала внутри сторон конфликта, дипломатического давления, уровня вовлечённости других стран на стороне сторон и конкретных гарантий безопасности", – подытожила эксперт.

Есть несколько сценариев развития событий

Экс-дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан отметил, что президент Владимир Зеленский впервые в общих чертах публично представил украинским СМИ нынешний проект мирного плана, который состоит уже не из 28, а из 20 пунктов. Это важный сигнал: процесс, долгое время существовавший в формате истоков и слухов, наконец выведен в публичную плоскость.

Эксперт говорит, что есть безусловный позитив, который не стоит умалять: наиболее одиозные российские требования исчезли из актуального переговорного поля, в частности: речь не идет ни о демилитаризации Украины, ни о выборах под дулами автоматов, ни о легализации оккупации, ни об амнистии военных преступников.

"Это означает одно – украинская позиция выдержала серьезное политическое давление, прежде всего со стороны США, еще недавно считавшихся стратегическим партнером Украины №1. Но именно здесь начинается главное. Два ключевых вопроса остаются без ответа: судьба Донбасса – позиции Украины и России диаметрально противоположны; Запорожская АЭС – компромисса нет даже на уровне концепции. Кроме того, в нынешних формулировках выпали из фокуса временно оккупированные и прифронтовые районы Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей", – отметил экс-дипломат.

Вадим Трюхан видит несколько сценариев дальнейшего развития событий.

"Оптимистичный заключается в том, что стороны в ближайшие недели выходят на подписание всего пакета документов о завершении войны и на устойчивое прекращение огня с реальными международными гарантиями безопасности для Украины. Вопросы Донбасса и ЗАЭС фиксируются не только отложенными, но с четкими международными механизмами контроля. Второй сценарий – пессимистический. Переговоры заходят в тупик именно через Донбасс и ЗАЭС. Дипломатия используется Россией в качестве паузы для перегруппировки и подготовки к новой эскалации весной. И третий сценарий – самый реалистичный. Временное снижение интенсивности боевых действий без окончательного урегулирования, в частности, путем отказа от ударов по энергетической и другой критически важной инфраструктуре. Фактическое частичное заморозка конфликта, где мир существует только в воображении переговорщиков и руководства привлеченных государств, а война продолжается на земле с не меньшей интенсивностью, чем сейчас", – отметил эксперт.

Читайте на портале "Комментарии" — иллюзия мира: почему предложенное мирное соглашение не остановит войну.