Зеленский в Вашингтоне застал Трампа врасплох: какое срочное требование озвучил

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить Украине специальный "зимний пакет" ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot. По словам главы государства, такая помощь критически важна для защиты энергетической инфраструктуры от масштабных российских ударов в холодный сезон. Об этом Зеленский рассказал в интервью Axios.

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Президент объяснил, что главная цель – не допустить повторения сценария предыдущих зим, когда Россия целенаправленно атаковала объекты энергетики, оставляя миллионы украинцев без электроснабжения и тепла. Именно поэтому Украина стремится заблаговременно усилить систему противовоздушной обороны.

По словам Зеленского, к началу отопительного сезона Киев рассчитывает сформировать запас из 300 ракет-перехватчиков для Patriot, ведь нынешние резервы почти полностью исчерпаны.

"Нам нужны были Patriot еще вчера", – подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что в ходе каждой массированной атаки Россия применяет примерно от 30 до 40 баллистических ракет. В таких условиях, подчеркнул он, без достаточного количества современных перехватчиков эффективная защита украинского неба становится значительно сложнее.

Зеленский также заявил, что Украина готова к углублению военно-технического сотрудничества с Соединенными Штатами. По его словам, Киев может поделиться своими разработками, технологиями и боевым опытом, если это поможет ускорить получение дополнительных ракет для комплексов Patriot.

Кроме того, президент сообщил, что Дональд Трамп поддержал продолжение работы над вопросом предоставления Украине лицензий на производство ракет для систем Patriot. По мнению Зеленского, развитие собственного производства таких боеприпасов позволит в перспективе укрепить украинскую систему противовоздушной обороны и сделать ее менее зависимой от внешних поставок.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент США Дональд Трамп в последние недели все позитивнее высказывается об Украине и президенте Владимире Зеленском.