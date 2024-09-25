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Зеленский в ООН объяснил, к чему приведет «замораживание» войны в Украине

Зеленский убежден, что замораживать войну в Украине нельзя, потому что это приведет к катастрофе

сегодня, 17:56
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Ткачик Олеся

Президент Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, ответил всем тем политикам и лидерам иностранных государств, которые предлагают Украине "заморозить войну". Как подчеркнул президент, подобные действия приведут к катастрофе и увеличению количества страданий.

Зеленский в ООН объяснил, к чему приведет «замораживание» войны в Украине

Владимир Зеленский

"Некоторые предлагает замораживание конфликта, а на самом деле за это Путин даст вам как "приз" только больше страданий и катастроф", — сказал Зеленский.

Президент заявил, что военнопленные и гражданские украинцы должны вернуться в Украину. Также в стране, говорит Зеленский, должны вернуть и энергетические объекты.

Президент подчеркнул, что мир уже прошел через колониальные войны и заговоры великих государств за счет тех, кто меньше. Именно поэтому, заявил Зеленский, украинский народ никогда не примет, что Украине может быть навязан жестокое колониальное прошлое вместо нормальной мирной жизни.

"И когда Китай и Бразилия пытаются превратиться в хор голосов с кем-то в Европе, с кем-то в Африке, которые говорят что-то альтернативное полному и справедливому миру, возникает вопрос. В чем настоящий интерес? Все должны понять. Вы не укрепите свою власть за счет Украины", — заявил Зеленский.

Он призвал весь мир к поддержке Украины. По его словам, украинцы не делят мир, потому он просит мир не делить Украину.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН высказался по вопросу установления так называемого "справедливого мира". По его словам, невозможно его добиться без участия Украины.




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