Зеленский в Берлине высказался о мобилизации: что нужно для сохранения государства

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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский находится с визитом в Берлине. Именно там он заявил о том, что пришло время, чтобы западные партнеры предоставили Украине все оружие, которое ему необходимо для победы.
Владимир Зеленский
После этого его спросили, сможет ли Украина сделать все для того, чтобы мобилизовать достаточное количество украинцев, чтобы они могли освободить оккупированные Россией территории. В этом контексте глава государства ответил, что мобилизация в Украине идет с первого дня объявления военного положения и не прекращалась.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, в Украине начиная с 18 мая, когда вступил в силу закон о мобилизации, значительно выросли темпы ее проведения. В частности, только за последний месяц мобилизовано столько же военнообязанных, сколько за последние полгода.
Вместе с тем известно, что европейская молодежь не готова брать в руки оружие в случае нападения России на страны НАТО, об этом свидетельствуют данные опросов. Например, опрос, проведенный в Великобритании на прошлой неделе, показал, что только 29% британцев в возрасте от 18 до 24 лет готовы защищать свою страну от вторжения. Континентальные европейцы тоже не проявляют большой готовности. По данным опросов, в случае войны только 32% европейцев готовы приступить к оружию.
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