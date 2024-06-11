Зеленский в Берлине высказался о мобилизации: что нужно для сохранения государства

Президент Владимир Зеленский находится с визитом в Берлине. Именно там он заявил о том, что пришло время, чтобы западные партнеры предоставили Украине все оружие, которое ему необходимо для победы.

Владимир Зеленский

"Вопрос – не наступил ли тот момент, чтобы партнеры дали нам все то оружие, чтобы мы могли выбросить россиян? Наступил",

– сказал он во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцом.

После этого его спросили, сможет ли Украина сделать все для того, чтобы мобилизовать достаточное количество украинцев, чтобы они могли освободить оккупированные Россией территории. В этом контексте глава государства ответил, что мобилизация в Украине идет с первого дня объявления военного положения и не прекращалась.

"Я вижу, что этот вопрос есть в обществе, не первый день – война. Но если мы хотим сохранить наше государство, то нужно его отстоять",

– подчеркнул Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, в Украине начиная с 18 мая, когда вступил в силу закон о мобилизации, значительно выросли темпы ее проведения. В частности, только за последний месяц мобилизовано столько же военнообязанных, сколько за последние полгода.

Вместе с тем известно, что европейская молодежь не готова брать в руки оружие в случае нападения России на страны НАТО, об этом свидетельствуют данные опросов. Например, опрос, проведенный в Великобритании на прошлой неделе, показал, что только 29% британцев в возрасте от 18 до 24 лет готовы защищать свою страну от вторжения. Континентальные европейцы тоже не проявляют большой готовности. По данным опросов, в случае войны только 32% европейцев готовы приступить к оружию.



