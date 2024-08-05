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Зеленский: Украина готовит основу для справедливого завершения войны

Украина прилагает усилия для того, чтобы завершить войну на справедливых условиях

сегодня, 21:07
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Ткачик Олеся

Украинские власти продолжают работать над реализацией формулы мира, об этом в своем видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский. В частности, по его словам, сегодня к коммюнике Саммита присоединилась Ботсвана, добавив еще одну подпись. По его словам, речь идет о важном сигнале мира о том, что Украина, несмотря на трудности, расширяет круг своих партнеров и привлекает новых союзников к поддержке международного права.

Зеленский: Украина готовит основу для справедливого завершения войны

Владимир Зеленский

Зеленский отметил, что в настоящее время продолжаются переговоры с участниками рабочих групп по реализации пунктов формулы мира, обсуждаются способы и сроки их внедрения.

"У нас есть неизменная цель — уже в этом году подготовить реальную основу для справедливого завершения этой войны. И это возможно”, — заявил Зеленский.

Он также сообщил, что обсудил с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем порядок работы на август, включая необходимые решения и ожидаемые договоренности с европейскими партнерами. По его словам, Украина получила новую финансовую поддержку от США – на казначейский счет поступило 3,9 млрд долларов. Президент добавил, что идет работа с Евросоюзом, чтобы в августе можно было получить около 4 миллиардов евро помощи.

Президент добавил, что обсудил с премьером важные вопросы использования заблокированных российских активов. По его словам, есть решение G7 о 50 миллиардах долларов для Украины от использования российских активов, и сейчас Украина прорабатывает с партнерами в Европе и Америке конкретную реализацию. Сегодня, подчеркнул глава государства, согласована позиция по приближению реального поступления этих средств. Это критически важно для Украины, особенно в осенне-зимний сезон, добавил Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Госдуме сообщили , по каким условиям РФ готова принять участие во втором саммите мира.




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