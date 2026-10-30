Зеленский таки решился на сдачу территорий Путину: эксперт предупредил о наихудшем сценарии



















В Офисе президента могут проверять реакцию украинского общества на возможный уход ВСУ из части Донбасса. На это указывают публичные заявления о готовности к компромиссам и создании демилитаризированной зоны. Такое мнение высказал эксперт Бюро по анализу политики Виктор Бобиренко.

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По словам эксперта, поводом к таким выводам стали заявления отдельных политических комментаторов и представителя власти Сергея Лещенко. В частности, он говорил о возможности создания демилитаризованной зоны в Донецкой области с обеих сторон нынешней линии боевого столкновения. Бобиренко предполагает, что таким образом общество постепенно готовится к обсуждению возможного отвода украинских войск.

"Они прощупывают, тестируют нас, насколько мы готовы воспринять это как одну из альтернатив. Но здесь возникает главный вопрос: если военные отойдут на 20 километров в одну и другую сторону, то кому будет принадлежать эта территория? Чьи там будут флаги, чья полиция — украинская, российская или международная?"

Бобиренко отмечает, что реализация такого сценария потребует масштабной международной миротворческой миссии. По его оценке, для контроля за территориями может потребоваться от 50 до 75 тысяч военных. В то же время, остается открытым вопрос, какие страны согласятся направить свои подразделения и устроит ли такой формат Украину и Россию.

Отдельной проблемой эксперт называет техническое выполнение договоренностей: отвод тяжелой техники, прекращение полетов беспилотников и контроль соблюдения режима тишины.

"Между нами и россиянами кто-то должен стать. В идеале это должны быть войска третьих стран. Но Россия не захочет видеть там представителей НАТО, а Украина не согласится на белорусских, китайских, иранских или северокорейских военных. Поэтому вопрос, кто будет контролировать демилитаризованную зону, остается чрезвычайно сложным", — пояснил он.

Портал "Комментарии" уже писал , что в последние недели представители Пентагона призвали чиновников нескольких стран НАТО смягчить публичные заявления относительно российской угрозы. В Вашингтоне считают, что некоторые высказывания европейских лидеров и чиновников могут негативно влиять на безопасность континента.