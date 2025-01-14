Зеленский таки определился: будет ли продлено военное положение после инаугурации Трампа

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения, а также мобилизации в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Верховной Рады Украины.

Военное положение. Фото из открытых источников

В общем Зеленский внес два законопроекта: об утверждении указа президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине"; об утверждении Указа президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".

Согласно первому документу, предлагается продлить военное положение в стране на 90 суток.

Второй законопроект, согласно пояснительной записке, также предусматривает продление проведения всеобщей мобилизации с 8 февраля 2025 года на 90 суток.

В Украине в начале масштабного вторжения Российской Федерации ввели особый правовой режим — военное положение. Его применяют в случаях, когда страна сталкивается с угрозой нападения или прямой вооруженной агрессией, что создает опасность для ее суверенитета и территориальной целостности.

Этот режим предоставляет дополнительные полномочия государственным органам власти, военному руководству, местным администрациям и органам самоуправления. Это нужно для эффективного противодействия агрессору, организации обороны и защиты населения от потенциальной угрозы.

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Парламентарий пояснил, что отмена военного положения должна основываться на том, что государство обеспечивает безопасность людям.



