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Зеленский совершил стратегическую ошибку в переговорных условиях с США по недрам Украины

Это соглашение касалось не только добычи полезных ископаемых, но и портов, инфраструктуры, нефти и газа, включая общий ресурсный потенциал Украины.

18 февраля 2025, 12:35
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Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул предложение о предоставлении американским компаниям прав на добычу украинских полезных ископаемых в рамках мирного плана, который он представил Дональду Трампу в прошлом году. Однако, как сообщили европейские и украинские чиновники для FT, Зеленский, вероятно, допустил стратегическую ошибку, поскольку не указал в своем предложении общую стоимость или конкретные детали.

Зеленский совершил стратегическую ошибку в переговорных условиях с США по недрам Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

"Это выглядело как заманчивое предложение для Трампа, но отсутствие конкретики означало, что Трамп мог сам определить свою цену", — отметил один из европейских чиновников, вовлеченный в переговоры с Киевом.

"Окружение Зеленского сожалеет о том, как это было осуществлено... они лишились контроля над ситуацией", — добавил он.

Согласно украинскому чиновнику, Зеленскому следовало быть "полностью прозрачным" относительно того, что эти ресурсы связаны с "будущими гарантиями американской помощи в сфере безопасности".

Относительно соглашения о полезных ископаемых, по словам чиновников США, во время встречи с Зеленским в Мюнхене было предложено соглашение, согласно которому США могли бы получить половину будущих минеральных ресурсов Украины. Однако украинский президент отказался от подписания этого документа.

Как сообщало The Telegraph, это соглашение касалось не только добычи полезных ископаемых, но и портов, инфраструктуры, нефти и газа, включая общий ресурсный потенциал Украины. Фактически это соглашение имело целью экономическую колонизацию Украины со стороны США на неопределенный срок.

"Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский дал интервью изданию The Guardian, где сообщил, как может постигнуть судьба украинские полезные ископаемые и дорогостоящие металлы, если Украина не сможет выстоять в войне, а также прокомментировал, на каких условиях эти ископаемые могут добывать американские партнеры.



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Источник: https://www.ft.com/content/6c9d0cee-43cf-47ee-8bb6-8e6a16fbd968
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