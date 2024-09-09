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Зеленский сообщил о кардинальных изменениях из-за задержки поставок западного оружия

Где Украина планирует производить собственное оружие и как будет защищать производство

сегодня, 09:59
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Кречмаровская Наталия








В Украине планируют организовать производство собственного оружия под землей. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на международном экономическом форуме "Амброзетти" в Италии 7 сентября, сообщает портал "Комментарии".

Зеленский сообщил о кардинальных изменениях из-за задержки поставок западного оружия

Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

По его словам, такую возможность рассматривают из-за задержки поставок военной помощи.

Владимир Зеленский отметил, что в Украине строят подземные объекты для производства оружия, "чтобы украинские солдаты имели возможность защитить себя, даже когда поставки от наших партнеров задерживаются".

Глава страны рассказал, что в Украине строят укрытия для школ и даже подземные школы, перемещают предприятия, чтобы экономика могла продолжать функционировать. Такие решения реализуют и при производстве оружия.

Президент Украины отметил, что украинские специалисты уже разработали новые дроны и ракеты, которые, в частности, используются для перенесения войны на территорию РФ.

По словам Владимира Зеленского, рано или поздно Путин почувствует давление и будет желать только одного – мира.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко высказал мнение о планах Владимира Путина. По словам секретаря СНБО, российский диктатор не готов к настоящим переговорам для завершения войны.

Александр Литвиненко убежден, что к переговорам Россию может вынудить только один фактор – позиция силы. Чтобы Россия согласилась на мирные переговоры с учетом позиции Украины, Западу нужно увеличить военную помощь. Детальнее о видении Александра Литвиненко роли Запада в справедливом окончании войны читайте по ссылке.




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