Зеленский снова заговорил о встрече с Путиным: президент удивил новым требованием

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает личные переговоры с Владимиром Путиным, если такой формат поможет добиться конкретного результата в вопросе завершения войны. В то же время, украинский лидер подчеркнул, что сама перспектива встречи с главой Кремля не вызывает у него никакого желания.

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В интервью CBC News Зеленский объяснил, что готовность к переговорам продиктована необходимостью искать практический путь к прекращению войны, а не стремлением к личному контакту с Путиным.

"Для меня это нормально, хотя это не мое желание и точно не лучший день в моей жизни — лучше бы сидеть с семьей. Он — враг, и я знаю его настоящую цель: оккупировать нас, если мы не будем достаточно сильными или если не будет гарантий безопасности", — заявил Зеленский.

Одним из ключевых условий любых договоренностей президент назвал надежные гарантии безопасности для Украины. По его словам, Киеву необходимы механизмы, которые делают невозможным повторение российской агрессии после потенциального прекращения боевых действий. Поэтому для украинской стороны важна не сама встреча с Путиным, а результат, который она может принести.

Ранее Зеленский также выражал готовность к личному контакту с российским президентом, в том числе на международной площадке. Он отмечал, что переговоры на самом высоком уровне имеют смысл только тогда, когда позволяют перейти от публичных заявлений к конкретным решениям по завершению войны.

В то же время позиции Киева и Москвы относительно возможного места такого контакта остаются разными. По приведенным в материале сообщениям, Кремль не поддержал идею переговоров Зеленского и Путина на саммите G20 в Майами и настаивает на другом формате встречи.

Портал "Комментарии" уже писал , что российские удары по автозаправочным станциям Киева могут быть попыткой Кремля создать психологическое давление на население и спровоцировать опасения по поводу дефицита горючего. Такую оценку высказал военный эксперт генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.