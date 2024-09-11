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Зеленский сказал, передал ли ему Шольц мирный план по прекращению войны

Зеленский говорит, что не могут быть никакие планы по Украине без участия в их разработке самой Украины

сегодня, 18:41
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Ткачик Олеся

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции, что ему неизвестно о том, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы подготовил мирный план для завершения войны в Украине, пишет Интерфакс.

Зеленский сказал, передал ли ему Шольц мирный план по прекращению войны

Владимир Зеленский

"О мирном плане Шольца мне ничего не известно. Не может быть никаких планов без Украины относительно нас, и я не уверен, что такие планы даже существуют", — сказал Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы хочет продвигать свой мирный план, якобы остановит войну в Украине. По информации западных журналистов, этот план основывается на минских соглашениях и предлагает отдать РФ Крым и Донбасс. В то же время в Германии считают, что сейчас действительно пришло время для переговоров между Украиной и РФ.

Также "Комментарии" рассказывали , что во время поездки на заседание "Рамштайна" президент Владимир Зеленский получил от западных спецслужб информацию о том, что между Шольцем и Путиным состоялись тайные переговоры. Кремль пытается повлиять на Олафа Шольца и делегировать его как "голубь мира" для начала переговоров между Киевом и Москвой на основе последних "Минских договоренностей" — то есть Донбасс и Крым остается в сфере РФ, как это было до 2022 года.

Кроме того, прокомментировали информацию о мирном плане Шольца и России. В частности, представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что официальный Берлин ни на прямую, ни через посредников не передавал Москве детали такого мирного плана. При этом Захарова предположила, что речь идет пбо об утечке информации или об откровенной выдумке.




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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/1013228.html
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