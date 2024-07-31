Зеленский сказал, кто может принять решение об отказе от территорий в обмен на мир

Вопрос о сдаче украинских территорий в обмен на мир с Россией не может быть решен без согласия украинского народа, заявил президент Владимир Зеленский в интервью французской газете Le Monde. При этом он подчеркнул, что официально таких предложений никто не делал.

Владимир Зеленский

"Вы должны понимать, что любой вопрос территориальной целостности Украины не может быть решен – ни одним президентом, ни одним человеком, ни всеми президентами мира – без украинского народа. Этого просто нельзя делать. Это противоречит Конституции Украины", – сказал он, отвечая на вопрос о том, не рассматривает ли возможность сдачи территорий ради мира.

Кроме того, Зеленский отметил многочисленные публичные заявления о возможности обмена территорий на гарантии безопасности, НАТО или ЕС, но подчеркнул, что официальных предложений такого характера не поступало.

При этом Зеленский снова подчеркнул, что Украина никогда не отдаст свои территории. По его словам, власти не имеют права отказываться от них. Это может произойти только по желанию украинского народа, добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что сдача территорий будет означать победу Владимира Путина и является "не лучшим вариантом". Он также выразил обеспокоенность заморозкой конфликта, поскольку это может привести к новым попыткам России захватить украинские земли в будущем.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что РФ хочет, чтобы для начала так называемых мирных переговоров Украина вывела свои войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и признала "реалии на земле". При этом отдельные военные отмечают , что власть готовится к прекращению войны и думает, как подать это народу, как победу.



