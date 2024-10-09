Зеленский сказал, когда будут прописаны все условия справедливого завершения войны

К ноябрю этого года работа над "формулой мира" будет завершена. Как сообщил президент Владимир Зеленский, после этого ее представят на втором саммите мира.

Владимир Зеленский

"С июля мы работаем над "формулой мира", и в ноябре она уже будет вся готова со всеми условиями, в которых прописано справедливое завершение войны. Это будет сделано на втором Саммите мира", — сказал Зеленский во время вступительного слова на саммите "Украина — Юго-Восточная Европа в Дубровнике (Хорватия).

Президент также отметил, что важным вопросом остается то, как вынудить Россию принять участие в этом процессе и выполнять положения "формулы мира". При этом он подчеркнул, что по состоянию на сегодняшний день Россия избегает честных и прозрачных дипломатических переговоров.

"И именно поэтому мы в Украине разработали план мер, способный исправить текущую ситуацию будущим Саммитом мира. Это план, который обеспечит достижение надежной стабильности и позволит лишить Россию возможности дальше угрожать Европе", — сказал президент.

Зеленский также подчеркнул, что этот план уже был представлен Соединенным Штатам, как крупнейшему партнеру безопасности Украины, и сейчас Украина активно делится этим документом с другими странами-партнерами для достижения общих целей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Офисе президента сообщили, что второй саммит мира не состоится в ноябре, как это ожидалось ранее. Как сообщила советник главы Офиса президента Дарья Заровна, к ноябрю все же должны быть завершены все подготовительные работы по его проведению. По словам Заровной, сейчас проводятся конференции по каждому пункту "Формулы мира". Эти меры направлены на согласование ключевых вопросов и завершаются принятием коммюнике, которое станет основой для мирного плана, обсуждаемого на саммите.



