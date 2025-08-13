Зеленский сказал, что мужчины до 22 лет смогут выезжать за границу, но уже есть нюанс

С очень большой вероятностью в Украине будет дано разрешение на выезд за границу только тем молодым людям, которые имеют официальное приглашение на обучение и ученическую визу в конкретную страну. Такое заявление в эфире программы Ранок.LIVE сделал народный депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок.

Парламентарий отметил, что изначально заявление президента восприняли, как "зеленый свет" на выезд за границу для всех молодых людей, которым еще нет 22 лет. Но по факту, скорее всего, будет разрешение на выезд только тем студентам, которые имеют приглашение, и тем, кто имеет ученическую визу в той или иной стране. Именно это будет основанием для пересечения границы. Все остальное для каких-то других моментов не будет предусмотрено.

Нардеп также привел приблизительные данные по количеству молодых мужчин этого возраста: каждый год такой молодежи составляет около 100 тысяч человек.

Комментируя вопрос о том, что возраст 18-22 года входит в мобилизационный (с 18 до 60 лет), Евтушок отметил, что не ожидает изменений в действующее законодательство, но считает, что могут быть установлены дополнительные основания для выезда за границу.

"Человек с 18 лет становится военнообязанным вплоть до 60 лет по закону. Поэтому я не думаю, что будет изменен закон, но именно этот акцент дал мне понять, что слова президента в этом контексте о выезде молодежи до 22 лет дают основания считать, что параллельно должны быть основания для выезда – ученическая виза, приглашение в тот или иной вуз", — прокомментировал политик.

