Зеленский сказал, что кремлевский дед хочет получить от Украины в обмен на условный мир

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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на сегодняшний день любой диалог с кремлевским диктатором Владимиром Путиным просто невозможен. Об этом он сказал во время Форума "Украина 2024 года. Независимость".
Владимир Зеленский
При этом он добавил, что кремлевский диктатор готов к дипломатии, если Украина отдаст ему 30% своих территорий. Зеленский считает, что подыгрывать Путину в таком стремлении нельзя.
Кроме того, президент отметил, что операция ВСУ в Курской области помогла Украине снизить количество тех, кто хочет любого мира за счет интересов нашего государства.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил , что Россия готова садиться за стол переговоров и говорить с Западом и Украиной о деэскалации, но если Киев откажется от "формулы мира Зеленского". Известно, что она предусматривает возвращение Украины в границы 1991 года, наказание всех преступников и выплату репараций.
Впрочем, известно, что Россия хочет получить не только захваченные территории, но даже те, которые не контролирует. В частности, Путин заявил, что Украина должна отдать России территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
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