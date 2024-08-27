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Зеленский сказал, что кремлевский дед хочет получить от Украины в обмен на условный мир

Россия хочет уничтожить Украину, и в этих условиях мир ждет, что Киев должен придумать какие-то компромиссы, на которые сможет пойти

сегодня, 18:08
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Ткачик Олеся

Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на сегодняшний день любой диалог с кремлевским диктатором Владимиром Путиным просто невозможен. Об этом он сказал во время Форума "Украина 2024 года. Независимость".

Зеленский сказал, что кремлевский дед хочет получить от Украины в обмен на условный мир

Владимир Зеленский

"На сегодняшний день Украина находится в той ситуации, когда мы должны идти на компромиссы людей, которые пришли с другой миссией — просто полностью нас уничтожить. Весь мир ожидает, что Украина придумала план компромиссов как закончить войну завтра. Многие хотели бы это услышать. Но я не удивлю вас. С Путиным не то, что компромиссы, а с Путиным диалог на сегодняшний день пуст, бессодержательный, потому что он не хочет окончания войны дипломатично", — сказал Зеленский.

При этом он добавил, что кремлевский диктатор готов к дипломатии, если Украина отдаст ему 30% своих территорий. Зеленский считает, что подыгрывать Путину в таком стремлении нельзя.

Кроме того, президент отметил, что операция ВСУ в Курской области помогла Украине снизить количество тех, кто хочет любого мира за счет интересов нашего государства.

"Курская операция нам очень сильно помогла, чтобы количество голосов по этой теме стало меньше. Вот еще один важный элемент этих шагов", — отметил он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил , что Россия готова садиться за стол переговоров и говорить с Западом и Украиной о деэскалации, но если Киев откажется от "формулы мира Зеленского". Известно, что она предусматривает возвращение Украины в границы 1991 года, наказание всех преступников и выплату репараций.

Впрочем, известно, что Россия хочет получить не только захваченные территории, но даже те, которые не контролирует. В частности, Путин заявил, что Украина должна отдать России территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.




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