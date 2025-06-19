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Кречмаровская Наталия
Когда завершится война – вопрос, который беспокоит украинцев с первого дня полномасштабного вторжения. В период активных переговорных треков была надежда на вероятное завершение войны в скором будущем. Однако сейчас надежда тает. К тому же, президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении фактически отсрочил завершение войны на годы.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Отметим, что срок президентства Дональда Трампа должен завершиться в январе 2029 года.
Также в своем видеообращении Зеленский рассказал подробности жестких обстрелов Киева. Он побывал на месте трагедии и отметил, что спасательная операция длилась около 40 часов. Спасатели до последнего пытались достать людей живыми из-под завалов.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в результате войны из Украины выезжает молодежь — и не только юноши, но и девушки. Это стратегическая проблема, которую Украина намерена решить, однако пока инструментов нет.
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