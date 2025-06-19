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Зеленский шокировал предположение о завершении войны в Украине

Зеленский отметил, когда желательно завершить войну в Украине

сегодня, 21:32
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Кречмаровская Наталия

Когда завершится война – вопрос, который беспокоит украинцев с первого дня полномасштабного вторжения. В период активных переговорных треков была надежда на вероятное завершение войны в скором будущем. Однако сейчас надежда тает. К тому же, президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении фактически отсрочил завершение войны на годы.

Зеленский шокировал предположение о завершении войны в Украине

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

"Желательно закончить войну в этом сроке президента Трампа. Я очень рассчитываю на его помощь. Очень рассчитываю на влияние Соединенных Штатов. Это то, что может помочь. Санкции – нужны, дипломатия – нужна, безопасность – нужна", — заявил Зеленский в видеообращении.

Отметим, что срок президентства Дональда Трампа должен завершиться в январе 2029 года.

Также в своем видеообращении Зеленский рассказал подробности жестких обстрелов Киева. Он побывал на месте трагедии и отметил, что спасательная операция длилась около 40 часов. Спасатели до последнего пытались достать людей живыми из-под завалов.

"В общей сложности тем своим массированным ударом по Украине россияне убили 30 человек, 172 человека получили ранения. Никакого военного смысла в этом ударе не было, абсолютно ничего России это не прибавило в военном отношении. Это сознательный террор, то же, что российская армия при Путине делала повсюду: от Чечни до России, от Чечни до Сирии. Это единственное, что Путин и его Россия умеют делать действительно качественно – убивать и разрушать”, — отметил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в результате войны из Украины выезжает молодежь — и не только юноши, но и девушки. Это стратегическая проблема, которую Украина намерена решить, однако пока инструментов нет.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14776
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