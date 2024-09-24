Зеленский шокировал информацию о том, как Китай помогает РФ готовить обстрел АЭС

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия использует данные китайских спутников для фотографирования украинских АЭС. Глава страны предположил, что РФ нужна эта информация, чтобы подготовить удары по ним, сообщает издание ABC News .

Владимир Зеленский

"Последняя информация состоит в том, что Россия использовала китайские спутники и фотографировала детали объектов на ядерных объектах. И по нашему опыту, если Россия фотографирует определенные объекты, то возникает угроза ударов по ядерным объектам", — сказал Зеленский.

При этом, как отмечают американские СМИ, президент не указал, были ли китайские спутники, которые использует Россия, коммерческими спутниками или контролируются китайским правительством. Впрочем, Зеленский сообщил, что предоставит информацию, которой владеет всем лидерам Генеральной ассамблеи уже на этой неделе.

Американские СМИ попытались получить комментарий от посольства Китая в Вашингтоне по поводу информации, обнародованной Зеленским. Однако ответа оттуда нет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что министр иностранных дел Андрей Сибига и глава Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что Кремль готовит удары по критическим объектам ядерной энергетики, в частности, по открытым распределительным устройствам атомных станций и подстанциям передачи, которые являются критическими для обеспечение работы атомной энергетики

Также "Комментарии" рассказывали , что 60% иностранных компонентов в российском оружии имеют китайское происхождение. Кроме Китая важные компоненты, используемые в системах наблюдения, беспилотниках и ракетах, поставляются также из США, Нидерландов, Японии, Швейцарии и других стран Запада.



