Зеленский сделал заявление о растягивании фронта и мобилизации

Глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил, что ситуация в Харьковской области сейчас контролируемая. Хотя Силы обороны растянуты на фронте на более, чем 1000 км, нужно время, чтобы подготовить новобранцев к бою в ходе новой мобилизации. Как передает портал "Комментарии", об этом президент рассказал в интервью "Reuters".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Лидер украинцев отметил, что ситуация на северо-востоке Украины сейчас контролируется после начала российского наступления в Харьковской области.

По словам президента, мир не должен забывать, что Россия тоже активно давит на востоке страны.

Хотя украинские силы уже растянуты на линии фронта протяженностью более 1000 км, однако нужно время, чтобы подготовить новобранцев к бою в рамках новой мобилизационной кампании, заявил украинский лидер.

Отметим, в ходе этого же интервью Владимир Зеленский подтвердил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о возможности наносить удары их оружием по целям на территории России.

При этом "Reuters" отмечает, что пока что позитивных новостей для Украины в этом направлении нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — в понедельник, 20 мая, исполнилось пять лет с инаугурации Владимира Зеленского. В мирное время у нас бы прошли очередные президентские выборы. В военное такой возможности нет, хоть Россия и запустила ИПСО о якобы нелегитимности Зеленского после 20 мая. Что можно сказать о Зеленском-президенте спустя пять лет? Чем он приятно и неприятно удивил? Чего от него ждать далее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



