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Зеленский сделал заявление о растягивании фронта и мобилизации

Лидер украинцев отметил, что ситуация в Харьковской области контролируемая, но напомнил о давлении россиян на востоке

сегодня, 08:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил, что ситуация в Харьковской области сейчас контролируемая. Хотя Силы обороны растянуты на фронте на более, чем 1000 км, нужно время, чтобы подготовить новобранцев к бою в ходе новой мобилизации. Как передает портал "Комментарии", об этом президент рассказал в интервью "Reuters".

Зеленский сделал заявление о растягивании фронта и мобилизации

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Лидер украинцев отметил, что ситуация на северо-востоке Украины сейчас контролируется после начала российского наступления в Харьковской области.

По словам президента, мир не должен забывать, что Россия тоже активно давит на востоке страны.

Хотя украинские силы уже растянуты на линии фронта протяженностью более 1000 км, однако нужно время, чтобы подготовить новобранцев к бою в рамках новой мобилизационной кампании, заявил украинский лидер.

Отметим, в ходе этого же интервью Владимир Зеленский подтвердил, что Украина ведет переговоры с международными партнерами о возможности наносить удары их оружием по целям на территории России.

При этом "Reuters" отмечает, что пока что позитивных новостей для Украины в этом направлении нет.

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/western-aid-ukraine-too-slow-risks-us-election-limited-zelenskiy-2024-05-20/
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