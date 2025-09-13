Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Реальные переговоры, которые сейчас кажутся далекими, могут начаться очень быстро. Все зависит исключительно от США. Вашингтон имеет все рычаги для того, чтобы могут подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к реальным переговорам. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Президент Украины акцентировал, что Киев готов к предложению президента США Дональда Трампа.
Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о "паузе" в переговорах между Россией и Украиной. Заявление главного рупора Кремля распространили российские пропагандистские СМИ.
Дмитрий Песков заявил, что сейчас "можно говорить о паузе в переговорах между РФ и Украиной, хотя каналы общения переговорных групп остаются открытыми".
Спикер добавил, что не стоит носить "розовые очки" и ожидать быстрых результатов, поскольку переговорный процесс требует времени и постепенности.
Также издание "Комментарии" сообщало – США призывают страны G7 заставить Индию и Китай ввести повышенные тарифы на закупку российской нефти. Это должно лишить России финансовых возможностей продолжать войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Financial Times".