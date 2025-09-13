Реальные переговоры, которые сейчас кажутся далекими, могут начаться очень быстро. Все зависит исключительно от США. Вашингтон имеет все рычаги для того, чтобы могут подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к реальным переговорам. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"США могут подтолкнуть Путина к диалогу. Это может быть встреча лидеров в любом формате. Главное — остановить убийства", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Украины акцентировал, что Киев готов к предложению президента США Дональда Трампа.

"Трехсторонний формат, затем двусторонний или наоборот. Но должны быть лидеры, а не "технические команды", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о "паузе" в переговорах между Россией и Украиной. Заявление главного рупора Кремля распространили российские пропагандистские СМИ.

Дмитрий Песков заявил, что сейчас "можно говорить о паузе в переговорах между РФ и Украиной, хотя каналы общения переговорных групп остаются открытыми".

Спикер добавил, что не стоит носить "розовые очки" и ожидать быстрых результатов, поскольку переговорный процесс требует времени и постепенности.

Также издание "Комментарии" сообщало – США призывают страны G7 заставить Индию и Китай ввести повышенные тарифы на закупку российской нефти. Это должно лишить России финансовых возможностей продолжать войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Financial Times".



