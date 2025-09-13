logo

Зеленский сделал заявление о формате переговоров: процесс может начаться очень быстро
НОВОСТИ

Зеленский сделал заявление о формате переговоров: процесс может начаться очень быстро

Президент по-прежнему считает, что США могут подтолкнуть Путина к диалогу

13 сентября 2025, 19:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Реальные переговоры, которые сейчас кажутся далекими, могут начаться очень быстро. Все зависит исключительно от США. Вашингтон имеет все рычаги для того, чтобы могут подтолкнуть российского диктатора Владимира Путина к реальным переговорам. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский сделал заявление о формате переговоров: процесс может начаться очень быстро

Переговоры. Фото: из открытых источников

"США могут подтолкнуть Путина к диалогу. Это может быть встреча лидеров в любом формате. Главное — остановить убийства", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Украины акцентировал, что Киев готов к предложению президента США Дональда Трампа.

"Трехсторонний формат, затем двусторонний или наоборот. Но должны быть лидеры, а не "технические команды", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о "паузе" в переговорах между Россией и Украиной. Заявление главного рупора Кремля распространили российские пропагандистские СМИ.

Дмитрий Песков заявил, что сейчас "можно говорить о паузе в переговорах между РФ и Украиной, хотя каналы общения переговорных групп остаются открытыми". 

Спикер добавил, что не стоит носить "розовые очки" и ожидать быстрых результатов, поскольку переговорный процесс требует времени и постепенности.

Также издание "Комментарии" сообщало – США призывают страны G7 заставить Индию и Китай ввести повышенные тарифы на закупку российской нефти. Это должно лишить России финансовых возможностей продолжать войну против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Financial Times".




