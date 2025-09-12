Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о "паузе" в переговорах между Россией и Украиной. Заявление главного рупора Кремля распространили российские пропагандистские СМИ.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Дмитрий Песков заявил, что сейчас "можно говорить о паузе в переговорах между РФ и Украиной, хотя каналы общения переговорных групп остаются открытыми".

Спикер добавил, что не стоит носить "розовые очки" и ожидать быстрых результатов, поскольку переговорный процесс требует времени и постепенности.

Дмитрий Песков также обвинил европейских лидеров в том, что они якобы "мешают мирным усилиям по Украине".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Кремле пока нет окончательной информации о дате потенциального телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя слухи, которые активно распространяются в СМИ.

По его словам, конкретной договоренности пока нет, однако при необходимости звонок может быть быстро согласован.

"Пока дать нет, но она может быть определена в короткие сроки", — сказал спикер Кремля, которого цитируют российские медиа.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин не исключает возможность встречи с Зеленским после необходимой работы на экспертном уровне. Такое заявление в интервью российским СМИ сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.



