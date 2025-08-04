Песков выдал новое требование: что ждет Москва для встречи Зеленского и Путина

Российский диктатор Владимир Путин не исключает возможность встречи с Зеленским после необходимой работы на экспертном уровне. Такое заявление в интервью российским СМИ сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Путин и Песков. Фото: из открытых источников

При этом главный рупор Кремля уточнил, что якобы путинский режим сохраняет приверженность идее, что политико-дипломатическое урегулирование в Украине является предпочтительным.

Отметим, в ходе брифинга Дмитрий Песков также заявил, что необходимо быть осторожными по поводу ядерной риторики. По его словам, Россия "занимает ответственную позицию" по вопросу ядерного оружия. Таким образом представитель Путина ответил на угрозы Трампа отправить атомные подлодки поближе к России.

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле ответил на вопрос о перемещении американских атомных субмарин, способных нести ядерные заряды ближе к российским территориям. По его словам, Россия "в такую полемику не хотела бы никак вовлекаться и комментировать".

"Мы очень аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной тематикой. Россия занимает ответственную позицию. Позиция Путина прекрасно известна. Россия очень внимательно относится к тематике ядерного нераспространения", — сказал Песков.

По его словам, следует быть осторожными при озвучивании ядерных угроз.

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