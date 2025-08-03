Россия готовит новое наступление: украинский военный назвал три направления

Россия активизирует подготовку нового этапа наступления на украинском фронте. Об этом предупреждает заместитель командира Третьего армейского корпуса ВСУ подполковник Максим Жорин. По его словам, россияне, несмотря на потери и истощение, не отказывается от стратегической цели — продвижение вглубь украинской территории.

Максим Жорин. Фото из открытых источников

Максим Жорин в интервью изданию Focus рассказал о планах России пойти в новое наступление на войне против Украины. По его словам, большая активность может начаться уже в конце лета или в сентябре, а наиболее угрожающими направлениями остаются Харьковщина, Сумщина и район Покровска Донецкой области.

"Даже если сейчас его ресурсы несколько истощены, с большой вероятностью в ближайшее время следует ожидать подкрепления и новых попыток наступления", – говорит Жорин о ситуации вблизи Покровска.

Жорин объясняет, что ситуация вблизи Покровска остается крайне напряженной. Риск окружения города не нов, но он существует уже более полугода. В то же время, украинские силы регулярно истощают противника, заставляя его снижать темп продвижения.

Особую опасность представляют российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), обнаруживающие слабые участки обороны, прорывающиеся в тыл и поражающие критические цели, в частности, FPV-дроны, минометные расчеты и другие важные элементы оборонной системы.

Ситуация на северо-востоке Украины, по словам Жорина, остается сложной. Хотя в Сумской области угроза частично стабилизирована, она полностью не исчезла. Так же, как и в Харьковском направлении.

Жорин также прокомментировал слухи о возможной атаке со стороны Белоруссии. По его мнению, такая информация является частью информационно психологической войны, призванной отвлекать украинские ресурсы и дестабилизировать внутреннюю ситуацию.

"Во-первых, речь идет об отвлечении внимания, в том числе и военного, на северное направление. Даже понимая, что реальной угрозы нет, украинские силы вынуждены реагировать: тратятся ресурсы, опрокидываются подразделения, планируются меры. И это часть плана врага", — пояснил военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готовит новое масштабное наступление на Украину.

Также "Комментарии" писали, что украинские военные пошли в контратаку в Сумской области.