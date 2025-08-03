Россия готовит новое наступление: украинский военный назвал три направления

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Slava Kot
Россия активизирует подготовку нового этапа наступления на украинском фронте. Об этом предупреждает заместитель командира Третьего армейского корпуса ВСУ подполковник Максим Жорин. По его словам, россияне, несмотря на потери и истощение, не отказывается от стратегической цели — продвижение вглубь украинской территории.
Максим Жорин. Фото из открытых источников
Максим Жорин в интервью изданию Focus рассказал о планах России пойти в новое наступление на войне против Украины. По его словам, большая активность может начаться уже в конце лета или в сентябре, а наиболее угрожающими направлениями остаются Харьковщина, Сумщина и район Покровска Донецкой области.
Жорин объясняет, что ситуация вблизи Покровска остается крайне напряженной. Риск окружения города не нов, но он существует уже более полугода. В то же время, украинские силы регулярно истощают противника, заставляя его снижать темп продвижения.
Особую опасность представляют российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), обнаруживающие слабые участки обороны, прорывающиеся в тыл и поражающие критические цели, в частности, FPV-дроны, минометные расчеты и другие важные элементы оборонной системы.
Ситуация на северо-востоке Украины, по словам Жорина, остается сложной. Хотя в Сумской области угроза частично стабилизирована, она полностью не исчезла. Так же, как и в Харьковском направлении.
Жорин также прокомментировал слухи о возможной атаке со стороны Белоруссии. По его мнению, такая информация является частью информационно психологической войны, призванной отвлекать украинские ресурсы и дестабилизировать внутреннюю ситуацию.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готовит новое масштабное наступление на Украину.
Также "Комментарии" писали, что украинские военные пошли в контратаку в Сумской области.