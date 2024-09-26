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Зеленский сделал заявление о бразильско-китайском "мирном плане": принимает ли его Украина

Владимир Зеленский не поддерживает "мирный план" Бразилии и Китая по поводу окончания войны в Украине.

сегодня, 08:42
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Автор:
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике бразильско-китайский "мирный план" закончить войну в Украине. По словам Зеленского, такие "мирные инициативы" лишь попытка укрепить власть за счет Украины.

Зеленский сделал заявление о бразильско-китайском "мирном плане": принимает ли его Украина

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН, где прокомментировал альтернативные планы окончания войны, которые предлагают разные мировые лидеры, в том числе Китай и Бразилия. По словам Зеленского, подобные инициативы не направлены на долгосрочный мир и справедливое окончание войны в Украине.

"Когда китайско-бразильский дуэт пытается перерасти в хор голосов – с кем-то в Европе, с кем-то в Африке, – говоря что-то альтернативное полному и справедливому миру, возникает вопрос: в чем состоит настоящий интерес? Все должны понять: вы не укрепите свою власть за счет Украины", – сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Украина не примет подобный "мирный план", ведь хочет избавиться от российской агрессии, основанной на колониальных принципах.

"Украинцы никогда не примут – никогда не примут того, что кто-то в мире считает, будто такое жестокое колониальное прошлое, которое сегодня не подходит никому, может быть сейчас навязано Украине вместо нормальной, мирной жизни. Я хочу мира для моего народа – настоящего мира и справедливого мира", – добавил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский подверг критике Китай, который по его словам предоставляет России доступ к собственным спутникам. В КНР отреагировали.

Также "Комментарии" писали о приглашении Зеленского поучаствовать Россию в мирных переговорах. В Кремле ответили.



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