Зеленский сделал заявление о бразильско-китайском "мирном плане": принимает ли его Украина

Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике бразильско-китайский "мирный план" закончить войну в Украине. По словам Зеленского, такие "мирные инициативы" лишь попытка укрепить власть за счет Украины.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН, где прокомментировал альтернативные планы окончания войны, которые предлагают разные мировые лидеры, в том числе Китай и Бразилия. По словам Зеленского, подобные инициативы не направлены на долгосрочный мир и справедливое окончание войны в Украине.

"Когда китайско-бразильский дуэт пытается перерасти в хор голосов – с кем-то в Европе, с кем-то в Африке, – говоря что-то альтернативное полному и справедливому миру, возникает вопрос: в чем состоит настоящий интерес? Все должны понять: вы не укрепите свою власть за счет Украины", – сказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что Украина не примет подобный "мирный план", ведь хочет избавиться от российской агрессии, основанной на колониальных принципах.

"Украинцы никогда не примут – никогда не примут того, что кто-то в мире считает, будто такое жестокое колониальное прошлое, которое сегодня не подходит никому, может быть сейчас навязано Украине вместо нормальной, мирной жизни. Я хочу мира для моего народа – настоящего мира и справедливого мира", – добавил президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский подверг критике Китай, который по его словам предоставляет России доступ к собственным спутникам. В КНР отреагировали.

Также "Комментарии" писали о приглашении Зеленского поучаствовать Россию в мирных переговорах. В Кремле ответили.