Зеленский сделал заявление о бразильско-китайском "мирном плане": принимает ли его Украина

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский подверг критике бразильско-китайский "мирный план" закончить войну в Украине. По словам Зеленского, такие "мирные инициативы" лишь попытка укрепить власть за счет Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН, где прокомментировал альтернативные планы окончания войны, которые предлагают разные мировые лидеры, в том числе Китай и Бразилия. По словам Зеленского, подобные инициативы не направлены на долгосрочный мир и справедливое окончание войны в Украине.
Зеленский подчеркнул, что Украина не примет подобный "мирный план", ведь хочет избавиться от российской агрессии, основанной на колониальных принципах.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский подверг критике Китай, который по его словам предоставляет России доступ к собственным спутникам. В КНР отреагировали.
Также "Комментарии" писали о приглашении Зеленского поучаствовать Россию в мирных переговорах. В Кремле ответили.
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