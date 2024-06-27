Во время пресс-конференции с президентом Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе глава Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Киев и его партнеры должны разработать совместный план действий по итогам первого Саммита мира и по украинской Формуле мира в течение нескольких месяцев, который бы заставил террористическую Россию уйти. на мир.

Владимир Зеленский

"Мы предложили всем лидерам собраться на первой встрече. Это было очень тяжело — собрать в одном месте столько стран из разных континентов. Сейчас нам нужны следующие шаги. Следующие шаги — это работать над планом по каждому кризисному пункту этой войны, которую Путин принес в нашу страну. страны. И мы должны приготовить этот план в течение месяцев", – отметил Зеленский.

Кроме того, президент подчеркнул, что у Украины нет много времени, ведь на фронте погибают многие люди, именно поэтому Киев не заинтересован в том, чтобы война продолжалась в течение многих лет.

"Мы хотим приготовить этот план как можно скорее", – заявил Зеленский.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в середине июня в Швейцарии состоялся Саммит мира, на котором обсудили три пункта формулы мира президента Зеленского, а сам: ядерную и продовольственную безопасность, а также обмен пленными. Известно, что Россия вместе с Китаем делали все для того, чтобы сорвать саммит и уменьшить количество стран, которые намеревались в нем принять участие. В этом вопросе активно действовал Китай, использовавший свои связи.

Украина же заинтересована в продвижении своей формулы мира, которая предполагает восстановление территориальной целостности государства. Впрочем, недавно снова начали обсуждать мирный план Дональда Трампа , предусматривающий замораживание войны по линии столкновения.



