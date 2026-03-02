Зеленский сделал срочное заявление о поставках оружия в Украину из-за ситуации в Иране: детали

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможные последствия обострения ситуации на Ближнем Востоке для военной поддержки Украины. По его словам, на сегодняшний день нет никаких признаков того, что международные партнеры планируют сокращать поставки важного вооружения.

Глава государства подчеркнул, что вопрос западной военной помощи, в частности ракет к системам противовоздушной обороны, критически важен для Украины. Он заверил, что находится в постоянном контакте с союзниками и следит за развитием событий.

"Этот вопрос беспокоит нас, и поэтому мы на контакте с нашими партнерами. Буквально 10 минут назад я разговаривал с канцлером Германии и поднимал этот вопрос. Пока что и от американцев, и от европейцев подобных сигналов не было. Пока программа PURL работает. Все идет как шло", — сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что стабильность поставок оружия остается одним из ключевых факторов обороноспособности страны, особенно в условиях продолжающейся войны.

Напомним, что на фоне эскалации в регионе 28 февраля президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана под названием "Эпическая ярость". По его словам, целью кампании является ликвидация угроз для американцев, уничтожение ракетной инфраструктуры Тегерана и недопущение ядерного оружия. Американский лидер заявил, что Иран на протяжении десятилетий вел враждебную политику в отношении США и продолжает ядерные разработки, несмотря на предварительные удары по объектам в июне.

Операция, реализуемая совместно с Израилем, рассматривается как долговременная и масштабная инициатива, направленная на защиту национальной безопасности Соединенных Штатов и их союзников.

