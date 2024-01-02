Зеленский сделал предупреждение украинским партнерам

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Зеленский назвал Путина животным. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский заявил, что Путин чувствует слабость как животное, поэтому призвал западных партнеров не проявлять страха и помогать Украине в войне против России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для издания The Economist.
В 2024 году во многих странах мира будут проходить выборы, в частности в США, Индии, Великобритании, Австрии, Бельгии и других. Такой фактор заставит эти страны сосредоточиться на внутренней политике, что может привести к сокращению помощи Украине.
Зеленский в интервью объясняет, что поддержка Украины в войне защищает мир от дальнейшей российской агрессии на Запад.
В результате Зеленский призвал партнеров Украины не быть слабыми, ведь Путин может использовать такой фактор.
Также "Комментарии" писали о министре иностранных дел РФ Сергее Лаврове, который пригрозил серьезными мерами США.
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