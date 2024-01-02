Зеленский сделал предупреждение украинским партнерам

Зеленский назвал Путина животным. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский заявил, что Путин чувствует слабость как животное, поэтому призвал западных партнеров не проявлять страха и помогать Украине в войне против России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для издания The Economist.

В 2024 году во многих странах мира будут проходить выборы, в частности в США, Индии, Великобритании, Австрии, Бельгии и других. Такой фактор заставит эти страны сосредоточиться на внутренней политике, что может привести к сокращению помощи Украине.

Зеленский в интервью объясняет, что поддержка Украины в войне защищает мир от дальнейшей российской агрессии на Запад.

"Дая нам деньги или оружие, вы поддерживаете себя. Вы спасаете своих детей, а не наших", — говорит Зеленский и добавляет, что в случае, если Запад позволит России забирать украинских детей, они начнут забирать и других.

В результате Зеленский призвал партнеров Украины не быть слабыми, ведь Путин может использовать такой фактор.

"Путин чувствует слабость как животное, потому что он животное. Он чувствует кровь, чувствует свою силу. И он вас съест на обед со всем вашим ЕС, НАТО, свободой и демократией", – говорит Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский сделал предупреждение для российских пилотов. Президент Украины сообщил о пяти уничтоженных российских самолетах в последние дни 2023 года и пояснил, что летчики РФ должны выбрать, следует ли им и дальше продолжать участвовать в войне.

Также "Комментарии" писали о министре иностранных дел РФ Сергее Лаврове, который пригрозил серьезными мерами США.