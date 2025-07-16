Зеленский сделал обнадеживающее заявление о переговорах: в каком случае они могут состояться

За время большой войны с Украиной Москва уже не единожды доказывали, что начинает конструктивно разговаривать, когда с ней начинают разговаривать на языке силы. Поэтому перевооружение Украины станет тем самым стимулом, которого не хватает для Кремля, чтобы сесть за стол переговоров. Такое заявление в интервью Newsmax сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Глава государства отметил, что любое наступательное оружие, предоставленное США, заставит диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Даже, если это оружие не будет использовано.

"Президент Трамп и вся Америка, и Европа знают, что мы хотим мира и окончания войны... Но россияне понимают только силу. Поэтому только сильные санкции и только сильное оружие. Мы готовы к действиям, к демонстрации силы", — заявил президент.

По словам Владимира Зеленского, перед тем, как Дональд Трамп снова возглавил Белый дом, Украина должна была получить "мощный пакет сдерживающих мер", но этого не произошло.

Владимир Зеленский пояснил, что у него состоялся разговор с президентом Трампом об усилении Украины.

"Я бы очень хотел, чтобы мы были сильными. Демонстрация силы заставит Путина сесть за стол переговоров. Не факт, что нам придется применить эту силу, но, если Россия знает о ее существовании, это уже является сильным аргументом для прекращения войны", — пояснил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль фактически отверг требование президента США Дональда Трампа достичь соглашения о мире в Украине в течение 50 дней. Москва подчеркнула, что продолжит "достигать своих целей в войне", несмотря на международное давление и экономические санкции. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).



