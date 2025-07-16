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В Кремле изучили требования Трампа: будет ли продолжаться война

ISW проанализировал заявления путинских чиновников, отметив, что война в Украине будет продолжаться

16 июля 2025, 07:42
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Кравцев Сергей

Кремль фактически отверг требование президента США Дональда Трампа достичь соглашения о мире в Украине в течение 50 дней. Москва подчеркнула, что продолжит "достигать своих целей в войне", несмотря на международное давление и экономические санкции. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В Кремле изучили требования Трампа: будет ли продолжаться война

Кремль. Фото: из открытых источников

Американские аналитики напомнили, что 15 июля заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в комментарии российскому государственному информагентству "ТАСС" заявил, что Россия считает "неприемлемыми" любые попытки выдвигать ей требования, "особенно ультиматумы".

В то же время пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков повторил слова Рябкова, добавив, что российская делегация якобы готова отправиться на третий раунд украинско-российских двусторонних переговоров. При этом Песков обвинил Киев в отсутствии прогресса для дальнейшего диалога.

В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсети X заявил, что "Россию не волнуют театральные ультиматумы Трампа".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия сможет справиться с американскими тарифами, поскольку она уже "справилась" с предыдущими санкциями.

Депутат Госдумы и лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов подчеркнул, что потенциальное усиление экономического давления не повлияет на ход и цели войны России в Украине.

В ISW подчеркивают, кремлевские чиновники отвергли требование президента США Дональда Трампа, адресованное России, согласиться на соглашение о прекращении огня в Украине в течение 50 дней, одновременно утверждая, что Россия способна выдержать экономическое давление и остается преданной достижению своих военных целей. Теория победы Владимира Путина по-прежнему определяет его нежелание идти на компромисс в отношении довоенного требования о капитуляции Украины.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-july-15-2025
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