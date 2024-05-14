Зеленский сделал неожиданное заявление по поводу того, кто защищает Харьковщину

Президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации, которая происходит на Харьковском направлении, где оккупанты пытаются развить свой "успех" и захватить Волчанск.

Владимир Зеленский

Как сообщил президент, Харьковское направление усилено. Кроме того, по его информации, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сейчас находится в ключевых местах боев.

По словам главы Украины, пока рано делать выводы, однако ситуация на Харьковском направлении является контролируемой. Как подчеркнул Зеленский, украинские военные уничтожают захватчиков, пытающихся продвигаться.

"Сейчас многие воины – именно харьковчане – стали на защиту Харьковщины. Они делают свое дело, и благодарю каждого за эффективность",

– сказал Зеленский.

Кроме того, президент также рассказал о встрече с главой Госдепа США Энтони Блинкеном. По его словам, они говорили о предоставлении военной помощи Украине, в частности, в контексте усиления ПВО. В этом контексте Зеленский подчеркнул, что Украине очень нужно заметное ускорение в поставках такой помощи.

"Сейчас слишком много времени проходит между объявлением пакетов и реальным появлением оружия на передовой",

— подчеркнул президент и добавил, что чрезвычайно важно принятие решений, которые бы улучшили логистику и сделали бы ее более оперативной.

Также Зеленский подчеркнул, что критически необходимо увеличить потенциал противовоздушной обороны и авиации в Украине. По его словам, по этим вопросам должны быть приняты политические решения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, находясь в Киеве, Энтони Блинкен заявил о том, что нужно заставить российского диктатора Владимира Путина отстроить все то, что он уничтожил в Украине.