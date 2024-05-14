Зеленский сделал неожиданное заявление по поводу того, кто защищает Харьковщину

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации, которая происходит на Харьковском направлении, где оккупанты пытаются развить свой "успех" и захватить Волчанск.
Владимир Зеленский
Как сообщил президент, Харьковское направление усилено. Кроме того, по его информации, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сейчас находится в ключевых местах боев.
По словам главы Украины, пока рано делать выводы, однако ситуация на Харьковском направлении является контролируемой. Как подчеркнул Зеленский, украинские военные уничтожают захватчиков, пытающихся продвигаться.
Кроме того, президент также рассказал о встрече с главой Госдепа США Энтони Блинкеном. По его словам, они говорили о предоставлении военной помощи Украине, в частности, в контексте усиления ПВО. В этом контексте Зеленский подчеркнул, что Украине очень нужно заметное ускорение в поставках такой помощи.
Также Зеленский подчеркнул, что критически необходимо увеличить потенциал противовоздушной обороны и авиации в Украине. По его словам, по этим вопросам должны быть приняты политические решения.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, находясь в Киеве, Энтони Блинкен заявил о том, что нужно заставить российского диктатора Владимира Путина отстроить все то, что он уничтожил в Украине.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
сегодня, 20:10
Бреше! Він ще жодного правдивого слова не сказав.