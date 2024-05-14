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Зеленский сделал неожиданное заявление по поводу того, кто защищает Харьковщину

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил о том, что очень многие харьковчане стали в защиту своей области от нашествия российских захватчиков. Также известно, что на этом направлении находится и Сырский

сегодня, 20:43 comments1241
Автор:
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Ткачик Олеся
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Президент Владимир Зеленский рассказал о ситуации, которая происходит на Харьковском направлении, где оккупанты пытаются развить свой "успех" и захватить Волчанск.

Зеленский сделал неожиданное заявление по поводу того, кто защищает Харьковщину

Владимир Зеленский

Как сообщил президент, Харьковское направление усилено. Кроме того, по его информации, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сейчас находится в ключевых местах боев.

По словам главы Украины, пока рано делать выводы, однако ситуация на Харьковском направлении является контролируемой. Как подчеркнул Зеленский, украинские военные уничтожают захватчиков, пытающихся продвигаться.

"Сейчас многие воины – именно харьковчане – стали на защиту Харьковщины. Они делают свое дело, и благодарю каждого за эффективность",
– сказал Зеленский.

Кроме того, президент также рассказал о встрече с главой Госдепа США Энтони Блинкеном. По его словам, они говорили о предоставлении военной помощи Украине, в частности, в контексте усиления ПВО. В этом контексте Зеленский подчеркнул, что Украине очень нужно заметное ускорение в поставках такой помощи.

"Сейчас слишком много времени проходит между объявлением пакетов и реальным появлением оружия на передовой",
— подчеркнул президент и добавил, что чрезвычайно важно принятие решений, которые бы улучшили логистику и сделали бы ее более оперативной.

Также Зеленский подчеркнул, что критически необходимо увеличить потенциал противовоздушной обороны и авиации в Украине. По его словам, по этим вопросам должны быть приняты политические решения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, находясь в Киеве, Энтони Блинкен заявил о том, что нужно заставить российского диктатора Владимира Путина отстроить все то, что он уничтожил в Украине.




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