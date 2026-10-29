В ноябре возобновится переговорный трек в формате США, Украина, Россия для поиска возможных вариантов завершения войны. С 2022 года Россия, Украина, США. ЕС и другие страны предлагали разные планы мира. Последняя основательная попытка была вероятно год назад — тогда президент США Дональд Трамп предложил свой план, который эксперты назвали пророссийским. Свои предложения представляли и народные депутаты Украины, однако получили в основном критику.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на Financial Times сообщил, что Зеленский впервые признал, что России нужны гарантии безопасности как часть будущего мирного урегулирования.

Нардеп указал, что Зеленский пошел на это, чтобы перезапустить мирные переговоры между Киевом и Москвой на фоне сближения США и России. В то же время, по его словам, сначала нужно завершить войну и обеспечить безопасность самой Украины.

Концептуальные вопросы с россиянами можно обсуждать при посредничестве США. Но если для гарантий понадобится участие Европы, то она должна быть за столом переговоров, отмечает политик.

"Любые критики мирного плана Гончаренко, какая у вас сейчас линия партии? Договариваться все еще нельзя или вы уже получили новые методички?" – прокомментировал новость народный депутат.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардеп Гончаренко поделился одной историей, случившейся несколько лет назад. По его словам, тогда вели тайные переговоры о завершении войны и условия для Украины были нормальными. Однако только одна фраза президента Зеленского, сказанная по адресу Путина, остановила переговорный трек.



