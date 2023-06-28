Зеленский решил получить информацию о контрнаступлении "из первых уст": с кем он встретился

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с главным мастером-сержантом 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерием Маркусом. Об этом сообщают "Комментарии".

Владимир Зеленский и Валерий Маркус

По словам Зеленского, цель встречи — получение "информации о моральном и боевом духе военных из первых уст". Глава государства подчеркнул важность этого, учитывая, что именно сейчас бойцы "Магуры" принимают "активное участие в действиях на фронте".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Обсудили изменения, внедрение которых в украинской армии реально помогло бы улучшить службу. Спасибо Валерию за предложения по цифровизации и внедрению автоматизированных систем учета, которые позволят тратить меньше времени на бумажную работу и оперативно получать нужную информацию, конечно с учетом форм безопасности", — отметил Зеленский по поводу сегодняшней встречи.



По его словам, он также обсудил с Маркусом реформу сержантского корпуса, в том числе "обеспечение достойного уровня заработных плат для сержантов в соответствии с их опытом службы".

Напомним, что в противоположность советской и российской армиям, где скелетом вооруженных формирований на поле боя выступают младшие офицеры, в американской и английской армейской системе эту роль выполняют сержанты.

47-я отдельная механизированная бригада "Магура" начала свое формирование из батальона, а впоследствии — штурмового полка. Она образована из гражданских добровольцев, прошедших собеседование и подготовку, а также военнослужащих, которые после собеседования перешли из других воинских частей. По решению Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность командира бригады назначают Александра Сака, полного кавалера ордена Богдана Хмельницкого. Он становится самым молодым командиром бригады в истории ВСУ.

Бригада формируется вокруг своей легенды, связанной с восхождением на символическую вершину — Магуру, символизирующую развитие бойцов, как профессионалов своего дела.

47 ОМБр является первой в Украине "тяжелой" механизированной бригадой благодаря зарубежной технике, стоящей на вооружении бригады. По данным рашистских телеграмм-каналов, именно эта бригада атакует позиции оккупантов в Запорожской области.

Тем временем, в России певец сжег свой паспорт и попросился в Украину.

В Украине изменят праздничные даты: когда будем отдыхать.

А Гиркин устроил истерику из-за базы "Вагнера" под Могилевом.