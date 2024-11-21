Глава украинского государства Владимир Зеленский делает ставку на новоизбранного президента США Дональда Трампа, чтобы быстро положить конец развязанной Россией войне. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Telegraph.

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: сайт Офиса президента Украины

Аналитики отмечают, в Офисе президента не скрывают своего разочарования подходом Администрации Джо Байдена, когда публично заявлялось одно, а по факту было совсем другое.

"Почти каждое объявление о военной помощи США, от танков до истребителей и ракет большой дальности, следовало за длительными периодами колебаний Вашингтона", — говорится в статье.

Журналисты отмечают, что последние уступки Байдена по предоставлению Украине разрешения на использование ракет ATACMS и передаче противопехотных мин считаются "слишком незначительными и слишком запоздалыми".

"Хотя это оружие считается украинцами невероятно полезным, есть ощущение, что все это немного поздновато. Россия уже несколько месяцев продвигается по восточной Украине. Владимир Путин также накопил силы, включая северокорейские войска, которые, как он надеется, смогут вернуть земли, захваченные Украиной в Курской области РФ... Ситуация для украинцев неидеальна. Это объясняет скрытое разочарование между Киевом и его самым значительным военным покровителем, которое грозит выплеснуться наружу", — пишет The Telegraph.

При этом напоминается, что Трамп неоднократно заявлял, что он закончит войну до вступления в должность, не представляя ничего, что напоминало бы план действий.

Аналитики считают, что надежды Зеленского на Трампа – это признак отчаяния. Ведь Украина не может допустить того, что США прекратят свою поддержку.

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